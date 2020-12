नई दिल्ली: आज यानी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है. दुनियाभर में हर साल 10 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है. सबसे पहले 10 दिसंबर 1948 में पहली बार यूनाइटिड नेशन ने मानवाधिकारों को अपनाने की घोषणा की. लेकिन आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा साल 1950 में हुई. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस’ मनाने के लिए असेंबली ने सभी देशों को 1950 में आमंत्रित किया. जिसके बाद असेंबली ने 423 (V) रेज़्योलुशन पास कर सभी देशों और संबंधित संगठनों को इस दिन को मनाने की सूचना जारी की थी. इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य हैं कि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके. ताकि वह किसी भी अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकें. मानवाधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक सामाजिक, और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है. मानवाधिकार वे मूलभूत नैसर्गिक अधिकार हैं जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता. मानव अधिकार दिवस के मौके पर आद हम कुछ SMS और कोट्स शेयर कर रहे हैं, इन्हें आप अपने दोस्तोंं और परिवारजनों को भेज सकते हैं. आइए देखते हैं-

World Human Right Day Quotes In Hindi

क्या क्या ग़ुबार उठाए नज़र के फ़साद ने

इंसानियत की लौ कभी मद्धम न हो सकी

– आल-ए-अहमद सूरूर

प्यार की चाँदनी में खिलते हैं

दश्त-ए-इंसानियत के फूल हैं हम

– मसूद मैकश मुरादाबादी

इश्क़ इंसानियत से था उस को

हर तअ’स्सुब से मावरा था फ़िराक़

– हबीब जालिब

ख़ारिज इंसानियत से उस को समझो

इंसाँ का अगर नहीं है हमदर्द इंसान

– तिलोकचंद महरूम

World Human Right Day Status In Hindi

सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं

जिस को देखा ही नहीं उस को ख़ुदा कहते हैं

– सुदर्शन फ़ाख़िर

उस के दुश्मन हैं बहुत आदमी अच्छा होगा

वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा

– निदा फ़ाज़ली

Human Rights Day Wishes and Quotes In English:

-The rights of every man are diminished when the rights of one man are threatened- John F Kennedy.

-To deny people their human rights is to challenge their very humanity.- Nelson Mandela

-The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any- Alice Walker

Human Rights Day Messages In English

-Through this message, I wish you Happy Human Rights Day. I hope your rights are protected and you get happiness and peace in your State.

-I wish you a happy Human Rights Day. May this day be an occasion to honour our rights and stand up for them and celebrate them to the fullest.

-Human rights are an important power in the present society where every authority looks for dominating and oppressing their citizens. Let us all together celebrate the glorious Human Rights Day.