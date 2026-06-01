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World Milk Day 2026: हड्डियों की मजबूती के लिए रोजाना कितने गिलास दूध पीना चाहिए? शरीर भी रहता है बीमारियों से दूर

World Milk Day 2026: हड्डियों को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं कितने गिलास दूध का सेवन आपको रोजाना करना ही चाहिए. आइए आप भी जान लीजिए.

Written by: Ritika Edited by: Ritika
Published: June 1, 2026, 9:43 AM IST
(pic credit- pexels)
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World Milk Day 2026: हर साल दुनियाभर में 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य लोगों को इसके महत्व के बारे में जागरूक करना होता है. दूध आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप इसको रोजाना भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने को मिल जाएंगे. बच्चों से लेकर बड़ों तक को अपनी डाइट में इसको शमिल करना चाहिए. दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन D, विटामिन B12, पोटैशियम और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो आपके शरीर के लिए फायदेमंद साबित होते हैं. हर उम्र के लोगों को दूध अपनी डाइट में जरूरी शामिल करना चाहिए.

आजकल की बिजी लाइफ के चलते लोग अपनी सेहत का खास ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिस कारण कई तरह-तरह की बीमारियों के वो शिकार हो जाते हैं. दूध का सेवन करने से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है और आपकी हेल्थ भी काफी ज्यादा फिट रहती है. लोगों के मन में एक सवाल रहता है आखिर हड्डियों को मजबूत रखने और शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए कितने गिलास दूध को रोजाना अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. अगर आप भी नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं इसका सही जवाब आखिर क्या है?

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हड्डियों की मजबूती के लिए रोजाना कितने गिलास दूध पीना चाहिए?

दूध आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है अगर आप रोजाना इसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो गजब के फायदे देखने को मिल सकते हैं. हर एज के लोगों के लिए ये चीजें अलग-अलग है. रोजाना 2 से 3 गिलास दूध पीना फायदेमंद माना जाता है. बच्चों के लिए 2 से 3 गिलास दूध, , युवाओं को 2 से 3 गिलास दूध, बुजुर्गों को 2 गिलास दूध काफी होता है.

दूध को रोजाना पीने के फायदे

दूध को कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है. अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं, तो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए ये काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं. उम्र बढ़ने पर हड्डियों की मजबूती के लिए भी इसका सेवन करना चाहिए.दिल की सेहत के लिए फायदेमंद, बेहतर नींद, इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है. आपको रोजाना रात में सोने से पहले भी इसको पीकर सोना चाहिए.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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