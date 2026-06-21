World Music Day 2026: गाने से केवल मूड ही बेहतर नहीं, बल्कि शरीर की इन 5 समस्याओं से भी मिल सकता है आराम

Music Benefits In Health: आज आपको बताते हैं कि गाने से केवल मूड ही बेहतर नहीं होता बल्कि, शरीर की कुछ समस्याएं भी इससे दूर हो सकती हैं, आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: June 21, 2026, 12:17 PM IST
(Pic credit-AI)
(Pic credit-AI)

Music Benefits In Health: हर साल 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है. संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक सेहत को फिट रखने में मददगार होता है. जिसका उद्देश्य लोगों को संगीत के महत्व और उसके सकारात्मक चीजों के बारे में समझाने के लिए जागरूक करना होता है. गाना सुनना या खुद गुनगुनाना भी आपकी सेहत पर गजब का अच्छा असर डालता है. गाना केवल तनाव को कम ही नहीं करता है, बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याओं से भी राहत दिलाने में मददगार है. कई लोगों को गाना सुनना काफी ज्यादा पसंद होता है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता जैसी चीजें काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे छुटकारा पाने के लिए लोग कई तरह-तरह के उपायों को अपनाते हैं. आइए जानते हैं कि रोजाना संगीत सुनने या गाने से शरीर की कौन-सी 5 समस्याओं में आराम मिल सकता है. इस खबर को जानना काफी ज्याजा फायदेमंद आपके लिए हो सकता है.

रोजाना संगीत सुनने या गाने से शरीर की कौन-सी 5 समस्याओं में आराम मिलता है?

और पढ़ें: World Music Day 2022: जानें क्यों जरूरी है म्यूजिक सुनना, दूर होती हैं ये 4 समस्याएं

1. स्ट्रेस दूर

अगर आप रोजाना संगीत सुनते हैं या गाते हैं, तो आपका तनाव काफी हद तक कम हो जाएगा. यह बिना वजह स्ट्रेस को कम करने में असरदार साबित हो सकता है. रात में नींद आने में परेशानी हो रही है, तो आपको अपनी पसंद का गाना सुन लेना चाहिए. संगीत सुनने से दिमाग रिलैक्स होता है और नींद की गुणवत्ता भी अच्छी होती है.

2. हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित

हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी गाना सुनना या खुद गाना काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है. शांत और मधुर संगीत सुनने से रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है. संगीत सुनने के दौरान शरीर रिलैक्स महसूस करता है और साथ ही इसे अपनाना फायदेमंद हो सकता है.

3. नींद की समस्या से राहत

अगर आप नींद से जुड़ी समस्या से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो रात में सोने से पहले आपको अपनी पसंद का गाना सुन लेना है. धीमा और सुकून देने वाला संगीत आपकी नींद को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है. मन को शांत करने में मदद करता है, जिससे आपको नींद जल्दी आ जाएगी.

4. मानसिक स्वास्थ्य बेहतर

गाना सुनने से आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और साथ ही साथ आपके दिमाग में किसी भी तरह की फालतू चीजें भी नहीं चलती हैं, इसलिए नियमित रूप से संगीत सुनना आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है.

5. दर्द महसूस नहीं होता

अगर आपको कहीं भी दर्द हो रहा है, तो संगीत सुनने या खुद गाने से ये समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी. दर्द से हटकर ध्यान आपका संगीत पर केंद्रित हो जाएगा.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.