World Nature Conservation Day 2022 : वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे को हिंदी में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कहा जाता है. हर साल 28 जुलाई को यह दिन मनाया जाता है. यह दिन प्रकृति को समर्पित है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्यों मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस. साथ ही इसकी थीम (World Nature Conservation Day theme) और महत्व के बारे में भी जाना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे का महत्व (World Nature Conservation Day importance)क्या है और इस साल की थीम भी जानेंगे. पढ़ते हैं आगे…

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का महत्व व उद्देश्य

बता दें कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस को मनाने का मकसद न केवल जानवरों और पेड़ पौधों की रक्षा करना है बल्कि हमारी प्राकृतिक पर्यावरण को बचाना भी है. इस दिन सरकार द्वारा कई तरीकों के अभियान चलाए जाते हैं. वहीं जगह-जगह पर बड़े-बड़े कार्यक्रम भी रखे जाते हैं. इस दिन ज्यादा से ज्यादा वृक्ष रोपण भी किया जाता है. साथ ही लोगों को पानी और बिजली इन दोनों के बर्बाद करने से रोकने के लिए भी जागरूक किया जाता है.

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की थीम

जैसे की हम सब जानते हैं 1 जुलाई 2022 से भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी है. क्योंकि प्लास्टिक न केवल हमारे देश के पर्यावरण को खराब कर रही है बल्कि विश्व स्तर पर भी हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है. इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है. ऐसे में सरकार ने इस साल की थी ‘कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज’ (cut down on plastic use) रखी है.