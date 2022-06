World Refugee Day: शरणार्थियों के साहस और शक्ति को सम्मानित करने के लिए दुनिया भर में 20 जून का दिन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है. बता दें कि राष्ट्र ने यह दिन उन शरणार्थियों को समर्पित किया है, जिन्हें उनके घर से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया था. इस दिन को मनाने का मकसद है नए देशों में शरणार्थियों के लिए सहानुभूति और सही सोच का निर्माण करना. ऐसे में इस दिन के इतिहास और महत्व के बारे में पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इसे लेख के माध्यम से बताएंगे कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का इतिहास क्या है. पढ़ते हैं आगे…

वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का इतिहास

वर्ल्ड रिफ्यूजी डे पिछले 22 सालों से मनाया जा रहा है. यह दिन सबसे पहले 20 जून 2001 को मनाया गया था. इस दिन का जश्न 1991 की रिफ्यूजी समझौते की 50 वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था. ऐसे में 2001 के बाद से हर साल 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाने लगा.

वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का महत्व

हर साल वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाने का मकसद शरणार्थियों को विश्व में पहचान दिलवाना है. साथ ही इनकी मदद के लिए राजनैतिक इच्छा जगाने के लिए प्रेरित करना है. शरणार्थी दसरे देशों में जाकर खुद के जीवन को दोबारा से बना सकें, इसके लिए राजनीतिक इच्छाओं का जागना बेहद जरूरी है. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑफिशियल तरीके से 20 जून के दिन को वर्ल्ड रिफ्यूजी के रूप में चिन्हित किया. जिससे इन लोगों की तरफ भी लोगों का ध्यान जा सके.

वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की थीम

हर साल वर्ल्ड म्यूजिक डे की थीम तय की जाती है इस साल की थीम है जो भी कहीं भी और जब भी मौजूद हो उसे सुरक्षा मांगने का अधिकार है. “Whoever. Wherever. Whenever. Everyone has the right to seek safety.”