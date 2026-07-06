बीमारियों से दूर रहने के लिए अपनाएं गांव की ये 5 हेल्दी लाइफस्टाइल, हमेशा रहेंगे एकदम फिट

World Rural Development Day 2026: आज आपको गांव की 5 ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, जिसको शहर के लोगों को भी जरूर अपनाना चाहिए.

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(Pic credit-AI)

World Rural Development Day 2026: विश्व ग्रामीण विकास दिवस हर साल हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाना है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान रहते हैं, लेकिन गांवों की उस सादगी और प्राकृतिक जीवनशैली को देखें, तो शहर से ज्यादा गांव के लोग अधिक फिट और बीमारियों से दूर रहते हैं. गांवों में रहने वाले लोग आधुनिक सुविधाओं से दूर हैं, लेकिन उनकी रोजाना की अधिकतर आदतें ऐसी हैं, जो उनको लंबे समय तक के लिए फिट रखती है. अगर आप भी उनकी अच्छी आदतों को अपनाकर हमेशा फिट और बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं.

गांव की 5 हेल्दी लाइफस्टाइल

1. सुबह जल्दी उठना

गांवों के लोग सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, जो ये अच्छी आदत सभी के अंदर जरूर होनी ही चाहिए. सुबह की ताजी हवा, रोशनी और शांत वातावरण शरीर और दिमाग दोनों को फिट और हेल्दी रखने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. जल्दी उठने के बाद आपको मानसिक तनाव कम महसूस हो सकता है.

2. रोजाना शारीरिक मेहनत करना

गांव के लोगों को खाली बैठकर आराम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है. गांव की जिंदगी में खेतों में काम करना, पैदल चलना, पशुओं की देखभाल, घर के काम इतने हो जाते हैं, कि उनके पास खाली बैठने का समय ही नहीं होता है. गांव के लोगों की इन कामों को करके अच्छी-खासी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है. रोज 30-45 मिनट तेज रफ्तार में आपको पैदल चलना ही चाहिए.

3. ताजा और मौसमी खाना

शहरों में तो लोगों का लाइफस्टाइल ही काफी ज्यादा बदलता ही जा रहा है. अनहेल्दी, बासी खाने को खाते हैं, जो कई सारी बीमारियों को काल बनता है, लेकिन गांवों में अक्सर लोग ताजी सब्जियां, दालें, मोटे अनाज, घर का बना खाना ही खाना ज्यादा पसंद करते हैं. मोटे अनाज को आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. हरी पत्तेदार सब्जियां आपके शरीर को फिट रखती है.

4. समय पर सोना

शहर के लोग रात-रातभर फोन देखने की वजह से अपनी नींद को काफी ज्यादा खराब कर देते हैं, लेकिन शहर के लोग समय पर सोना और नींद को पूरा करना जानते हैं. गांवों में लोग अक्सर रात में जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं. सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल आपको कम से कम करना है. और जल्दी सोने की आदत को अपनाना है.

5. प्रकृति के संपर्क में रहना

गांव के लोग हरियाली, खुले मैदान, पेड़-पौधे और स्वच्छ वातावरण के बेहद ही करीब होते हैं, जिस कारण उनका मूड और तनाव भी उनसे कोसों दूर रहता है. ऐसे में आपको मानसिक शांति मिलती है और गुस्सा आने वाली समस्या भी ज्यादा नहीं होती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.