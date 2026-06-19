घुटनों के दर्द से लेकर कूल्हों की अकड़न तक सब होगा दूर, बस कुछ मिनट करें ये योगासन, रिजल्ट देख आप भी हो जाएंगे हैरान

विश्व योग दिवस 2026 से पहले आयुष मंत्रालय ने ‘हेल्दी एजिंग के लिए योग’ थीम के तहत ‘नी मूवमेंट’ योग अभ्यास की जानकारी साझा की है. यह आसान एक्सरसाइज घुटनों और कूल्हों को मजबूत बनाकर शरीर का संतुलन और गतिशीलता बेहतर बनाने में मदद करती है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: June 19, 2026, 4:43 PM IST
घुटनों के दर्द से लेकर कूल्हों की अकड़न तक सब होगा दूर, बस कुछ मिनट करें ये योगासन, रिजल्ट देख आप भी हो जाएंगे हैरान
  • आयुष मंत्रालय ने विश्व योग दिवस 2026 की थीम ‘हेल्दी एजिंग के लिए योग’ रखी है
  • ‘नी मूवमेंट’ योग अभ्यास घुटनों और कूल्हों के जोड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है
  • नियमित अभ्यास से लचीलापन बढ़ता है, दर्द और अकड़न कम हो सकती है
  • यह आसान व्यायाम घर पर बिना किसी उपकरण के किया जा सकता है और संतुलन बेहतर बनाता है

विश्व योग दिवस 2026 को अब बस एक दिन बचा है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इस बार के योग दिवस का मुख्य विषय ‘हेल्दी एजिंग के लिए योग’ रखा है। मंत्रालय का कहना है कि स्वस्थ मन और शरीर किसी भी उम्र में बेहतर जीवन जीने का आधार बनाते हैं. इसी क्रम में मंत्रालय ने ‘नी मूवमेंट’ योग अभ्यास के बारे में जानकारी दी है, जो घुटनों और कूल्हों को मजबूत बनाने में बेहद उपयोगी है.

उम्र बढ़ने के साथ घुटनों का दर्द, कूल्हों में अकड़न और शरीर के निचले हिस्से की कमजोरी आम समस्या बन गई है. लंबे समय तक बैठे रहने वाली जीवनशैली ने इन परेशानियों को और बढ़ा दिया है. आयुष मंत्रालय के अनुसार, ‘नी मूवमेंट’ (समस्थिति) एक आसान योग व्यायाम है जो घुटनों और कूल्हे के जोड़ों को मजबूत बनाता है. इससे संतुलन बेहतर होता है और रोजमर्रा की गतिविधियां जैसे चलना, बैठना, खड़े होना और सीढ़ियां चढ़ना आसान हो जाते हैं.

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घुटनों का दर्द होता है कम-

नी मूवमेंट का अभ्यास जोड़ों की लचीलापन बढ़ाता है, मांसपेशियों को सक्रिय करता है और जोड़ों में प्राकृतिक चिकनाई बनाए रखता है. नियमित अभ्यास से घुटनों का दर्द कम होता है, अकड़न दूर होती है और चोट का खतरा घटता है. यह व्यायाम खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो कम शारीरिक गतिविधि करते हैं या लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं.

बिना किसी उपकरण के घर पर करें-

विशेषज्ञों का कहना है कि घुटनों में दर्द और अस्थिरता अक्सर जोड़ों के कम उपयोग या कमजोरी के संकेत होते हैं. ‘नी मूवमेंट’ जैसे आसान अभ्यास इन समस्याओं का प्राकृतिक समाधान है. यह व्यायाम बिना किसी उपकरण के घर पर आसानी से किया जा सकता है. उचित तरीके से करने पर धीरे-धीरे जोड़ों की गति बढ़ती है और शरीर मजबूत होता है.

इस अभ्यास को धीरे-धीरे शुरू करें. अगर किसी को तेज दर्द हो तो योग एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लें. बिना किसी उपकरण के घर पर आसानी से किया जाने वाला यह व्यायाम शरीर की मुद्रा को सुधारता और संतुलन बढ़ाता है. ( input-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

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नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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