Worst Food For Immunity: दुनिया में एक बार फिर कोरोना वापिस लौट आया है. और एक बार फिर कौरोना के आंकड़ों में तेजी देखी जा रही है. ऐसे में भारत के लिए कोरोना की यह दूसरी लहर काफी खतरनाक साबित हो रही है. युवाओं और बच्चों में भी अब कोरोना का संक्रमण फैल रहा है. ऐसे में जरूरी है कि आप सावधानी बरतें, घर से बाहर ना निकले और ऐसी चीजों का सेवन करें जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हो. आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका सेवन आपको कोरोना के इस समय में नहीं करना चाहिए. ये चीजें आपके इम्यून सिस्टम (Immunity Ke Liye Kharab Hain Ye Cheeze) को काफी कमजोर बनाती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में- Also Read - Covid 19 Most Risky Places: बेहद खतरनाक है कोरोना की दूसरी लहर, बचने के लिए इन जगहों से रहें दूर

स्मोकिंग- कोरोना कीा दूसरी लहर काफी खतरनाक हैं. ऐसे में इससे बचने के लिए शराब और स्मोकिंग से आपको दूरी बना लेनी चाहिए. यह आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं. Also Read - यूपी: कोरोना संक्रमितों को भर्ती न करने पर हॉस्पिटल संचालकों पर होगी FIR, योगी सरकार का आदेश

फास्ट फूड- फास्ट फूड में शुगर, सोडियम, सैचुरेटेड फैट की मात्रा काफी अधिक होती है. इसे फाइबर ना के बराबर होता है. ऐसे में यह आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर सकता है. Also Read - नितिन गडकरी ने कहा- पता नहीं कब तक रहेगा कोरोना, बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार रहें लोग

मीठा- अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि अधिक मात्रा में मीठी चीजों का सेवन करने से इम्यूनिटी कमजोर होती है. इसलिए आज ही से ही अपने मीठा खाने की मात्रा को सीमित कर दें.

चाय और कॉफी- ज्यादा मात्रा में चाय और कॉफी पीना भी इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचता है. इनमें कैफीन की मात्रा काफी अधिक होती है. इसलिए यह इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है.

आइसक्रीम- आइसक्रीम में अधिक मात्रा में सैचुरेटेड फैट और शुगर पाया जाता है. जो इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है. इसलिए आइसक्रीम का ज्यादा सेवन करने से बचें.