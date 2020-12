नई दिल्ली: साल 2020 लोगों ने घर बैठे-बैठे ही निकाल दि.ा. कोरोना महामारी के चलते लोग पूरे साल घर से बाहर नहीं निकले. इस दौरान कुछ लोगों को अपनी नौकरी से हाछ धोन पड़ा वहीं बहुत से लोग अभी भी घर से ही काम कर रहे हैं. इस दौरान महिलाओं ने खूब अपनी स्किन का ख्याल भी रखा. लॉकडाउन के बीच महिलाओं ने पार्लर जाने के बजाय घर पर रहकर ही घरेलू चीजों का इस्तेम्ाल कर ग्लोइंग स्किन पाई. साल 2020 खत्म होने वाला है और नया साल शुरू होने में कुछ ही सममय बाकी है ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि साल 2020 में स्किन को ग्‍लोइंग बनाने वाले किन घरेलू नुस्खों (Year End 2020 Skin Care Tips) को सबसे ज्यादा सर्च किया गया. आप भी इन नुस्‍खों को अपनाकर अपनी स्किन को हेल्‍दी और खूबसूरत बना सकती हैं. Also Read - WhatsApp will not work on which phones: नए साल से इन स्मार्टफोन्स में नहीं चलेगा WhatsApp, जानें क्या है वजह

शहद- साल 2020 में महिलाओं ने ग्लोइंग स्किन पाने के शहद को सबसे अधिक सर्च किया. शहर हमारी सेहत के साथ-साथ स्किन के लिए भी काफी अच्छा है. यह स्किन को हाईड्रेट करता है और सॉफ्ट लुक देता है. यह स्किन संबंधी समस्याओं को भी दूर सकता है.

शहद का फेस पैक

– 1 चम्मच शहद से रोज स्किन की मसाज करें.

– 10 मिनट बाद धो लें.

दूध- दूध में कैल्शियम पाया जाता है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है. साथ ही यह स्किन को भी ग्लोइंग बनाता है और टैनिंग दूर करता है. यह डेड स्किन को हटाने में मदद करता है. और ड्राईनेस से बचाता है. यह स्किन के लिए अच्छा मॉइश्चराइज़र माना जाता है. यह त्वचा से एक्‍स्‍ट्रा ऑयल को निकालता है.

दूध का फेस पैक

– एक केला मैश कर लें. अब इसमें दूध डालकर अच्छे से मिलाएं.

– इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं.

– 15-20 मिनट तक छोड़ दें फिर फेस धो लें.

एवोकाडो- एवोकाडो का सेवन भी आपकी त्वचा को ग्‍लोइंग बनाने में मदद करने का एक अच्‍छा तरीका है. साथ ही यह स्किन से झुर्रियां दूर करने और त्वचा को नमी पहुंचाने में मदद करता है. इससे स्किन पर ग्लो बरकरार रहता है.

एवोकाडो का फेस पैक

– इसे अच्छे से मैश कर स्किन पर लगाएं.

– इससे स्किन पर मसााज करें.

– 15 मिनट के लिए छोड़ दें फिर इसे धो लें.

केला- केला त्वचा की कई दिक्कतों जैसे रफ और डल स्किन, एजिंग साइन्‍स के अलावा ड्राईनेसको कम करने में सहायक होता हैं. केले के छिलके में विटामिन बी 6 और बी 12, पोटेशियम होता है और इसका इस्‍तेमाल स्क्रबिंग की तरह करने से मुंहासे, पिंपल्स और दाग-धब्‍बों को कम करने में मदद मिलती है.

ऐसे बनाएं केले का फेस पैक

-एक पका हुआ केला काट लें. इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और खीरा काटकर मिक्सी में अच्छी तरह पीसकर पेस्ट बना लें.

– इसे चेहरे पर लगाएं और आधे घंटे बाद साफ पानी से चेहरा धोएं.

-इससे चेहरा अच्छी तरह साफ तो होता है, साथ ही इससे कील−मुंहासों की समस्या से छुटकारा मिलता है और चेहरे में ग्‍लो आता है.

चीनी- चीनी से आप स्क्रब तैयार करें. यह एक बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट भी है. यह एक अच्छा और नेचुरल स्क्रब है जो डेड स्किन को साफ करने, ब्‍लड फ्लो बढ़ाने, त्वचा के निर्माण में और पोर्स को खोलने में सहायक है.

ऐसे बनाएं चीनी का फेस पैक

-इसके लिए चीनी और मलाई की एक-एक चम्मच लेकर अच्‍छी तरह से मिलाएं.

-इससे त्वचा पर धीरे-धीरे स्‍क्रब करें.

-10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें.

यह त्वचा को ग्‍लो देने में मदद करता है.