पीली या काली? शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए कौन सी किशमिश है बेस्ट

Yellow Raisins Vs Black Raisins: किशमिश सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन आज आपको बताते हैं कि शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए कौन सी किशमिश खाना है बेस्ट?

Written by: Ritika
Published: June 28, 2026, 7:19 AM IST
(Pic credit-AI)
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Yellow Raisins Vs Black Raisins: किशमिश आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता हैं. बाजारों में 2 तरह के किशमिश लोग खरीदते है पीली और काली, लेकिन क्या आप ये जानते हैं, कि शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए कौन सी किशमिश सेहत के लिए बेस्ट होगी. आजकल खराब खानपान, तनाव और बदलती लाइफस्टाइल आपके शरीर पर कई तरह-तरह की दिक्कतों को भी बढ़ा सकती है. ऐसे में लोग अक्सर घरेलू उपायों की तलाश करते हैं. अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आते हैं कि पीली किशमिश या काली किशमिश कौन सी आपकी सेहत के लिए बेस्ट है और खून की कमी को कौन सी किशमिश कर सकती है आइए आपको बताते हैं. दोनों की किशमिश पोषक तत्वों के लिए बेस्ट मानी जाती है और इसमें आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम, फाइबर और कई जरूरी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं.

पीली किशमिश के फायदे

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अगर आप रोजाना पीली किशमिश का सेवन करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे. इसमें प्राकृतिक शुगर, फाइबर, पोटैशियम और कुछ मात्रा में आयरन मौजूद होता है अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं, तो पाचन तंत्र को बेहतर बनाने, शरीर को तुरंत ऊर्जा देने और कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में ये मददगार होते हैं. हड्डियों में भर-भरकर कैल्शियम भर देता है और साथ ही साथ शरीर को हाइड्रेट रखने का भी काम करता है.

काली किशमिश के फायदे

अगर आप काली किशमिश का सेवन करते हैं, तो ये खून की कमी के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है. इसमें आयरन, कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बेस्ट होती है, जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मददगार होते हैं.काली किशमिश में मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्व शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करता है.

पीली या काली? शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए कौन सी किशमिश है बेस्ट

कई लोगों को समझ में नहीं आता है, कि कौन सी किशमिश का ज्यादा सेवन करने से शरीर में खून की कमी दूर हो सकती है, तो आपको बताते हैं, कि काली किशमिश सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है क्योकि इसमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला पोषक तत्व शामिल होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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