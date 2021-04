Yoga Asanas For Better Immunity: देश भर में कोरोना वायरस के मामले बेकाबू हो गए हैं. इस महामारी की चपेट में अब बच्चे और युवा भी आ रहे हैं. ऐसे में अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लें तो इस वायरस की चपेट में आने से बच सकते हैं. इसमें योग आपकी काफी मदद कर सकता है. योग से ना सिर्फ आपका मन अच्छा रहता है बल्कि इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है. आज हम आपको ऐसे ही कुछ योगासनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपकी सांस और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है. Also Read - Work From Home Health Tips: वर्क फ्रॉम होम से शरीर में होने लगी हैं ये परेशानियां? इस तरह से करें कंट्रोल

ऊं का उच्चारण- सांस को मजबूत करने के लिए रोजाना सुबह ऊं का उच्चारण करे. इसके साथ ही सांस को कुछ देर रोंके और फिर बाहर छोड़ें. Also Read - चुनावी रैलियों के बीच बंगाल में कोरोना के रिकॉर्ड 8, 419 नए मामले, 24 घंटे में 28 लोगों की मौत

सूर्य नमस्कार- सूर्य नमस्कार करने से मानसिक और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहते हैं. सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ है. यह अकेला अभ्यास ही साधक को सम्पूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है. इसके अभ्यास से साधक का शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है. Also Read - दिल्ली में 15 दिन का लॉकडाउन लगाने की मांग, व्यापारियों ने कहा- तुरंत बंद करें राजधानी

प्रणाम आसन: इस आसन के लिए सबसे पहले अपने दोनों पंजे जोड़ें, फिर दोनों हांथों को कंधे के समान्तर उठाए और अपना सारा वजन दोनों पैरों पर डालें. दोनों हथेलियों के पिछले हिस्‍से एक दूसरे से चिपकाए रहें और प्रणाम की मुद्रा में खड़े हो जाएं.

हस्ततुन्नासन – इस आसन को करने के लिए गहरी सांस लें . दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं . अब हाथ और कमर को बेंड करते हुए दोनों भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुका लें.

भुजंगासन- इसे सर्प आसन के नाम से भी जाना जाता है. इस आसन को करते वक्त धीरे-धीरे अपनी सांस छोड़ते हुए छाती को आगे की और ले जाएं. हाथों को ज़मीन पर सीधा रखें. गर्दन पीछे की ओर झुकाएं और दोनों पंजों को सीधा खड़ा रखें.