क्या योग दवाओं का असर बढ़ा सकता है? AIIMS की डॉक्टर ने बताए इसके गजब के फायदे

योग सिर्फ शरीर को फिट रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. AIIMS की विशेषज्ञ डॉक्टरों के अनुसार, नियमित और सही तरीके से किया गया योग दर्द, तनाव, सूजन और नींद से जुड़ी समस्याओं में लाभ पहुंचा सकता है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/yoga-can-improve-physical-and-mental-health-says-aiims-expert-know-other-benefits-8452165/ Copy

AIIMS के विशेषज्ञों के अनुसार योग करने से दर्द, तनाव और नींद की समस्याओं में राहत मिल सकती है

रिसर्च में योग करने वाले मरीजों में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम पाया गया

गठिया के मरीजों में फ्लेक्सिबिलिटी और जोड़ों की मूवमेंट बेहतर होने के संकेत मिले

विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सभी को नियमित योग करना चाहिए

यदि आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है तो अपनी दिनचर्या में योग का अध्याय जरूर शामिल करें. ऐसा करने से आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं. भारत में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी लोग योग को लेकर काफी जागरूक हो रहे हैं. दिल्ली एम्स के रूमेटोलॉजी विभाग की प्रमुख उमा कुमार का मानना है कि सभी को योग का अभ्यास जरूर करना चाहिए. योग किस तरह से बीमारियों पर असर डालता है? इसे लेकर उमा कुमार ने आईएएनएस के साथ बातचीत की.

ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हुआ-

डॉ. उमा कुमार ने कहा कि आम तौर पर हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस और फाइब्रोमायल्जिया के मरीजों पर योग का असर अलग-अलग पहलुओं में देखा है. हमने उन मरीजों पर दवाओं का असर भी देखा है, जो योग भी कर रहे थे. हमने पाया कि मरीजों में दवा का असर हुआ, मरीज बहुत खुश थे, उसे अच्छी नींद आती थी, उसमें नकारात्मकता कम थी, उसके जीवन की गुणवत्ता अच्छी थी, और उसे दर्द से काफी राहत मिली थी.

दूसरी बात यह है कि अगर हम सेलुलर लेवल (कोशिका स्तर) की बात करें तो जिन एपिजेनेटिक बदलावों की हम बात कर रहे थे, वे उनमें कम देखे गए, जीन एक्सप्रेशन और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी उनमें कम देखे गए. और दूसरी बात यह है कि जो मरीज दवाएं भी ले रहे थे, उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम देखा गया. सेलुलर फंक्शन भी बेहतर हुआ, जैसा कि हम कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में भी सुधार हुआ। तो कुल मिलाकर, योग न सिर्फ शारीरिक सेहत को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक सेहत को भी सुधारता है.

योग के लिए निकालें समय-

गठिया के मरीजों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कहूंगी कि यह बहुत जरूरी है, क्योंकि योग हमें वे सभी चीजें देता है, जिनके बारे में हमने अभी बात की है और किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छी जिंदगी जीना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी ग्रुप के साथ यात्रा कर रहे हों या किसी और के साथ तो योग इसमें बहुत बड़ा योगदान देता है. इसलिए सिर्फ गठिया के मरीजों के लिए ही नहीं, बल्कि आप, मैं हम सभी को नियमित रूप से योग को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए और निश्चित रूप से इसके लिए कुछ समय निकालना चाहिए.

फ्लेक्सिबिलिटी होती है बेहतर-

दिल्ली एम्स की एक अन्य डॉक्टर ने गठिया के मरीजों में योग के लाभ के बारे में बताया कि योग से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बेहतर होती है, जिसे हमने गोनियोमीटर से देखा है. हम रिकॉर्ड करते हैं कि हम कितने जोड़ों को हिला पा रहे हैं तो हमने देखा कि योग के बाद इन मरीजों में सूजन (इन्फ्लेमेशन) भी कम हुई और रेंज ऑफ मोशन यानी वे अपने जोड़ों को कितना हिला पा रहे हैं, उसमें भी सुधार हुआ.

रिसर्च में सामने आई ये बात-

जोड़ों के दर्द को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली एम्स की रिसर्च में देखा गया है कि अगर हम सुपरवाइज्ड योग (किसी की देखरेख में योग) करते हैं तो जोड़ों के दर्द में फायदा होता है, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी योग एक्सरसाइज कर लें अगर हम सुपरवाइज्ड तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बेहतर राहत मिलती है. निश्चित रूप से काफी सुधार होता है. जोड़ों की मांसपेशियों को आराम मिलता है.

शलभासन की सलाह-

उन्होंने कहा कि पीठ दर्द वाले मरीजों के लिए भुजंगासन और शलभासन की सलाह दी जाती है, साथ ही हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बॉडी रोटेशन और गर्दन के लिए ढीला करने वाली एक्सरसाइज भी कराई जाती हैं. इन एक्सरसाइज से मांसपेशियों को आराम मिलता है और शरीर की गतिशीलता (मोबिलिटी) बेहतर होती है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार योग को लेकर जो पहल कर रही है कि वह बहुत अच्छी पहल है, जिसकी शुरुआत हमारे ही देश में हुई थी, इसलिए हमें यह एक्सरसाइज करनी चाहिए और हर किसी को इसे करना चाहिए. हमें अपने खाली समय में जितना हो सके योग करना चाहिए. (input-आईएएनएस)