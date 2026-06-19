Yoga Day 2026: एंग्जायटी को दूर करने के लिए 15 मिनट करें ये 4 योगासन, दिमाग भी रहेगा एकदम रिलैक्स

Yoga For Anxiety: अगर आपको भी काफी ज्यादा एंग्जायटी होती है और अगर आप इससे राहत पाना चाहते हैं, तो आप कुछ योगासन को रोजाना कर सकते हैं. ये आपके दिमाग को एकदम शांत कर देता है.

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(Pic credit-AI)

Yoga For Anxiety: आजकल की तनाव भरी जिंदगी और भागदौड़, काम का दबाव, लगातार बढ़ता स्क्रीन टाइम आपकी मानसिक सेहत पर काफी ज्यादा बुरा असर डाल रहा है. अगर आपको भी एंग्जायटी रहती है, तो इसको आपको आम समझने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये आगे चलकर काफी सारी दिक्कतों को और ज्यादा भी बढ़ा सकता है. आजकल लोगों को एंग्जायटी काफी ज्यादा होने लगी है. अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना चाहते हैं, तो आपको रोजाना 4 योगासन को करना चाहिए. इसको अगर आप रोजाना भी करते हैं, तो कमाल का असर देखने को मिल सकता है. आइए आपको बताते हैं आपको कौन-कौन से योगासन को आपको रोजाना 15 मिनट के लिए जरूर करना ही चाहिए.

एंग्जायटी कम करने के लिए योगासन

1. बालासन

आपको रोजाना अपने रूटीन में बालासन को जरूर शामिल करना चाहिए. इसको करने के बाद आप कई सारी दिक्कतों को दूर करने के साथ-साथ तनाव को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं. इसको साथ-साथ इसको करने के और भी कई सारे गजब के फायदे हो सकते हैं. पाचन से जुड़ी दिक्कतों को भी दूर करता है, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करने में भी ये आपकी काफी ज्यादा मदद करता है.

2. वीरभद्रासन

वीरभद्रासन को भी आपको रोजाना सुबह के समय अपने घर पर तो जरूर ही करना चाहिए. इसको करना बेहद ही आसान है और साथ ही इसको करने के बाद आपके शरीर में कई सारे बदलाव भी नजर आ सकते हैं. रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के साथ-साथ ये आपके शरीर को भी काफी ज्यादा मजबूत बनाता है. ये आसान आपके तनाव को कम करने का भी काम करता है.

3. पश्चिमोत्तानासन

पश्चिमोत्तानासन को भी आप रोजाना कर सकते हैं. इसको करना बेहद ही आसान है. इसको करने के बाद आपको गजब के फायदे मिल सकते हैं. जांघों के पीछे की मांसपेशियों को मजबूत करता है और साथ ही आपके मन की शांति के लिए भी काफी ज्यादा ये फायदेमंद होता है. बढ़ते वजन को कम करने में भी आप इस आसान को कर सकते हैं. रोजाना करने पर ही आपको अच्छा असर दिख सकता है.

4. वृक्षासन

वृक्षासन को भी आप घर पर आसानी से कर सकते हैं. 15 मिनट भी करेंगे, तो आपके शरीर को काफी ज्यादा फायदे देखने को मिल सकता है. पैरों की मजबूती के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद है. इस आसान को रोजाना करने से आपका दिमाग भी काफी ज्यादा शांत रहेगा.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.