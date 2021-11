Yoga For Dark Circles: योग हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है. योग के जरिए कई तरह की शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है. योगासन केवल शरीर ही नहीं स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं. कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स को योगासन के जरिए दूर किया जा सकता है. ऐसे में आज हम आपको डार्क सर्कल से छुटकारा पाने के लिए कुछ योगासनों के बारे में बताने जा रहे हैं. इन योगासनों के जरिए ना सिर्फ आपके डार्क सर्कल दूर होंगे बल्कि स्किन से जुड़ी कई समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाएगा.Also Read - Yogasana For Belly Fat: इनमें से कर लें कोई भी एक योग, कुछ ही दिनों में कम हो जाएगा लटकता हुआ बैली फैट

लायन पॉश्चर योगासन- सिंहासन करने के लिए सबसे पहले आप अपने पैरों के पंजों को आपस में मिलाकर उस पर बैठ जाएं. दोनों एडि़यों को अंडकोष के नीचे इस प्रकार रखें कि दाईं एड़ी बाईं ओर तथा बाईं एड़ी दाईं ओर हो और ऊपर की ओर मोड़ लें. पिंडली की हड्डी का आगे के भाग जमीन पर टिकाएं. हाथों को भी जमीन पर रखें. मुंह खुला रखे और जितना सम्भव हो सके जीभ को बाहर निकालिये. आंखों को पूरी तरह खोलकर आसमान में देखिये. नाक से श्वास लीजिए. सांस को धीरे-धीरे छोड़ते हुए गले से स्पष्ट और स्थिर आवाज निकालिए.

सर्वांगासन- सबसे पहले अपनी पीठ के बल लेट जाएँ. फिर अपने पैर, कूल्हे और कमर को उठाएँ. सारा भार अपने कन्धों पर ले लें. पीठ को अपने हाथों से सहारा दें ताकि संतुलन न बिगड़े. कोहनियों को जमीन पर टिकाते हुए और हाथों को कमर पर रखते हुए, अपनी कमर और पैरों को सीधा रखें. शरीर का पूरा भार कन्धों व हाथों के ऊपरी हिस्से पर होना लें. पैरों को सीधा रखें. पैरों की उंगलियों को नाक की सीध में ले आएं. लंबी गहरी साँस लें और 30 सेकण्ड तक आसन में रहें.

पर्वतासन – पर्वतासन को करने के लिए किसी साफ- सुथरी जगह पर वज्रासन में बैठ जाएं. अब धीरे-धीरे दोनों हाथों और पैरों के पंजो को जमीन पर रखें. जमीन पर वजन देते हुए अपनी कमर को त्रिकोणीय आकार की तरह ऊपर जितना बन सके उतना खींचें. आसन के दौरान आपके शरीर का आकार इस प्रकार दिखाई देना चाहिए जैसे कि कोई पर्वत खड़ा हो. लंबी-गहरी श्वास का अभ्यास करें.

शांभवी मुद्रा- आसन में बैठें और अपनी पीठ सीधी रखें. आपके कंधे और हाथ बिलकुल ढीली अवस्था में होने चाहिए. इसके बाद हाथों को घुटनों पर चिंमुद्रा, ज्ञान मुद्रा या फिर योग मुद्रा में रखें. आप सामने की ओर किसी एक बिंदु पर दृष्टि एकाग्र करें. इसके बाद ऊपर देखने का प्रयास करें. ध्यान रखिए आपका सिर स्थिर रहे. इस बीच आप अपने विचारों को भी नियंत्रित करने की कोशिश करें. इस बीच कुछ न सोचें. इस मुद्रा के दौरान आपकी आपकी पलकें झपनी नहीं चाहिए. आपकी दृष्टि एक वस्तु की ओर टिकी हुई होनी चाहिए, जिससे मन भटकने की आशंका होती है. इस आसन को शुरुआती दिनों में कुछ ही सेकेंड तक करें.