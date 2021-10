Yoga For Female Fertility: योग से शरीर को काफी लाभ मिलता है. योग के जरिए शरीर की कई परेशानियों से निजात पाया जा सकता है. नियमित योग का अभ्यास करने से आपके संपूर्ण स्वास्थ्य में भारी बदलाव आता है. गर्भावस्था के लिए भी योग काफी महत्वपूर्ण साबित होता है. बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें प्रेगनेंट (yoga poses to help boost your fertility) होने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इसके पीछे आजकल की बिजी लाइफस्टाइल बड़ा कारण है. ऐसे में अगर आप मां बनना चाहती हैं और हेल्दी गर्भाशय (Yoga For Healthy Uterus)चाहती हैं तो इसके लिए हम आपको कुछ योग के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं-Also Read - Green Tea can affect your fertility | प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है ग्रीन-टी : वैज्ञानिक

तितली आसन- एक योगा मैट लेकर सूर्य की ओर मुखकर आराम मुद्रा में बैठ जाएं. इसके बाद अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाएं. अब पैरों को मोड़कर घुटनों एवं तलवों को एक दूसरे से मिलाएं. आप चाहे तो इस योग को करने के लिए दंडासन मुद्रा में भी बैठ सकते हैं. अब आराम मुद्रा में बैठकर अपने हाथों से जांघों को ज़मीन से लगाएं. अब दोनों हाथों से पैर के तलवों को पकड़ लें. फिर आंख बंदकर तितली की भांति अपने पैरों को हिलाएं. इस मुद्रा को कुछ मिनट के लिए करें.

पश्चिमोत्तानासन- सबसे पहले एक चटाई पर सीधी अवस्था में बैठ जाएं. अब अपनी टांगों को आगे की दिशा में फैला लें. अपनी बाजुओं को सीधा करके उन्हें आगे की दिशा में ले जाएं अब अपनी बाजुओं से पैरों की उंगलियां पकड़ने की कोशिश करें. इस दौरान अपनी नाक से घुटनों को टच करने की कोशिश करें. इस दौरान घुटने और दोनों बाजू सीधी रखें. इस आसन को रोजाना कम से कम 3-4 बार करें.

अंजनेयासन- सबसे पहले किसी मैट पर वज्रासन मुद्रा में यानी घुटने मोड़कर बैठ जाएं, अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाएं और दाएं पैर के तलवे को जमीन पर रखें. अब दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर हाथ जोड़ लें. धीरे-धीरे पीछे की तरफ झुकने की कोशिश करें. हाथों को भी सिर के साथ जितना संभव हो पीछे ले जाएं. 10-30 सेकेंड तक इस पोजीशन में बने रहें. इसके बाद अपनी पहले वाली पोजीशन में लौटकर वापस आ जाएं.