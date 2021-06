Yoga for Pimples: गर्मियों के मौसम में अधिकतर लोग पिंपल्स और फुंसियों की समस्या से परेशान रहते हैं. पिंपल्स की समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोग कई तरह की दवाईयों का इस्तेमाल करते हैं. कई बार शरीर में अंदरुनी बीमारियों की वजह से भी चेहरे पर पिंपल्स (Pimples Dur Karne Ke Yogasan) निकलने लगते हैं. पिंपल्स और फुंसियों की समस्या ज्यादातर ऑयली स्किन वालों को होती है. अगर चेहरे पर से पिंपल को हटाने हैं तो सबसे पहले ऑइली स्किन को सही करना पड़ता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे योगासनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे पिंपल्स की समस्या दूर हो सकती है. आइए जानते हैं इन योगासनों के बारे में- Also Read - Home Remedies For Pimples: पिपंल्स के निशान से पाना चाहती हैं छुटकारा तो आजमाएं ये घरेलू उपाय

बैलून फेस- इस समस्या से निपटने के लिए आपको अपने मुंह का आकार बलून की तरह फुलाना है और उसके बाद 10 सेकंड का काउंट करना है. इस प्रक्रिया को आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं जिससे पिंपल की समस्या को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है.

फेस ट्विस्टिंग- इसे करने के लिए अपने होठों से पाउट बनाना है और उसके बाद अपने गालों को पहले दाईं ओर घुमाकर 5 सेकंड तक काउंट करना है. इसके बाद फिर अपने गालों को बाईं ओर घुमाकर 5 सेकंड तक काउंट करना है.

फिश फेस- इसे करने के लिए अपने चेहरे का आकार मछली की तरह बनाएं 10 सेकंड तक आपको काउंट करना है. यह पिंपल की समस्या को कम करने के लिए सकारात्मक रूप से असर दिखाता है.