Yoga For Weight Loss: आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं. मोटापे को कम करने के लिए लोग कई तरह के नुस्खे अपनाते हैं. ऐसे में अगर आप भी वजन कम करना चाहते हैं तो योग से बेहतर और कोई चीज नहीं है. तेजी से मोटापा कम करने और पेट पर जमी चर्बी को घटाने (Yogasan For Weight Loss) के लिए आपको अपने संतुलित आहार के साथ योग भी जरूरी है. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज हम आपको कुछ ऐसे योगासनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपका वजन तेजी से कम होगा.

वीर भद्रासन – इस आसन को करने के लिए अपने एक पैर को पीछे की ओर खींचकर, दूसरे पैर को आगे कूदने की मुद्रा में बना लें, जिसमें घुटने 90 डिग्री मुद्रा में हो और हाथों को जोड़कर सिर के ऊपर तक ले जाएं. वीरभद्रासन-2 के लिए आप इस मुद्रा को आगे ले जा सकते हैं, जिसमें अपने हाथ छाती के सामने ले जाएं और खींचे हुए पैरों को सीधा कर लें (बाहर की और निकलती हुई), वहीं दूसरे पैर को अभी भी 90 डिग्री पर ही रखें और अपने दोनों हाथों को खींचकर बाहर की तरफ फैला लें. यह योद्धा मुद्रा आपके पैर, जांघ, पीठ और हाथ पर काम करती है. यही नहीं, यह ब्लड सर्कुलेशन सही करने में भी मदद करती है.

सूर्य नमस्कार- सूर्य नमस्कार का अर्थ है-'सूरज का अभिवादन' या 'वंदन करना'. इसमें 12 योग मुद्राओं का मिश्रण होता है, जो कि शरीर के विभिन्न भागों को केंद्रित करता है. इसकी यही खासियत इसे पूरे शरीर के लिए फायदेमंद बनाती है. कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शरीर को चुस्त रखने के लिए सूर्य नमस्कार एक बढ़िया तरीका है, क्योंकि यह शरीर के लगभग हर संभव अंग की कसरत करने में मदद कर सकता है.

भुजंग आसन – सबसे पहले अपने पेट के बल से लेट जाएं. अब अपने हथेलियों को अपने कंधे की सीध में ले कर आएं. इस दौरान अपने दोनों पांवों के बीच की दूरी को कम करें साथ ही पांव को सीधा तथा तना हुआ रखें. अब सांस भरते हुए बॉडी के अगले हिस्से को नाभि तक उठाएं.

पादहस्तासन – पादहस्तासन के लिए आपको सीधे खड़े होने की जरूरत है. अपने कूल्हों से झुके और अपनी अंगुलियों के साथ अपने पैरों को स्पर्श करें. अपने पैरों के नीचे अपने हाथों को रखने की कोशिश करें. कुछ सेकेंड के लिए ऐसे ही रहें और फिर इन्हें मुक्त कर दें. नीचे की ओर झुकने पर पेट पर दबाव पड़ता है जिससे आपका पेट टोन होता है.

हलासन – फर्श पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं और अपने दोनों हाथों को भी बिल्कुल आराम की मुद्रा में जमीन पर सीधे रखें. लंबी सांस लेते हुए पेट की मांसपेशियों के सहारे अपने पैरों को फर्श से ऊपर उठाएं और दोनों पैरों को 90 अंश के कोण पर खड़े रखें. सामान्य रूप से लगातार सांस लेते हुए अपने कूल्हों और पीठ को हाथ की सहायता से फर्श से ऊपर उठाएं. अब अपने पैरों को सिर के ऊपर से ले जाते हुए 180 डिग्री के कोण पर मोड़े जब तक कि आपके पैरों की उंगलियां फर्श से नहीं छू जाती हैं.