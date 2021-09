Yog Mudra For Pimples And Acne: मुहासें और पिपंल्स की समस्या आजकल काफी हो गई है. इनसे निपटने के लिए महिलाएं कई तरह के तरीके अपनाती हैं. लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कई तरीके अपनाने के बावजूद भी पिंपल्स और मुहासों से छुटकारा नहीं मिल पाता. ऐसे में आप योग के जरिए पिंपल्स और मुहासों से छुटकारा पा सकती हैं.Also Read - Yoga for Pimples: पिंपल्स से पाना चाहते हैं छुटकारा, तो रोजाना करें ये 3 योगासन, दिखेगा फायदा

पिंपल्स और मुहासों को दूर करने के लिए प्राण मुद्रा काफी अच्छा साबित होता है. प्राण मुद्रा का मतलब है लाइफ या जीवन जिसे हम अनुभव कर रहे हैं. यह मुद्रा बताती है कि हम इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं और इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं. प्राण मुद्रा का अर्थ है “ऊर्जा या जीवन की आत्मा”. प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी सभी ऊर्जाओं में, प्राण का बहुत अधिक महत्व है. Also Read - Home Remedies For Pimples: पिपंल्स के निशान से पाना चाहती हैं छुटकारा तो आजमाएं ये घरेलू उपाय

प्राण मुद्रा करने का तरीका Also Read - Home Remedies: इन घरेलू उपायों से सिर पर होने वाली फुंसियों को कहें बाय-बाय

– इस आसन को करने के लिए वज्रासन में बैठें.

– धीरे से आंखें बंद करें और पूरे शरीर को ठीक से रिलैक्स करें.

– अनामिका और छोटी उंगली के सिरे को अंगूठे के सिरे से जोड़ना होता है.

– अन्य सभी अंगुलियों को सीधा रख कर फैलाए.

– सांस अंदर लेते और छोड़ते समय मुद्रा करें.

– अगर खांसी और जुकाम से पीड़ित हैं तो इस मुद्रा का अभ्यास न करें.