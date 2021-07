Yogasana For Belly Fat: बैली फैट घटाना काफी मुश्किल काम होता है. इसके लिए नियमित एक्सरसाइज के साछ ही हेल्दी खानपान का भी खास ख्याल रखना होता है. पेट की चर्बी को कम करने के लिए योग भी काफी फायदेमंद साबित होता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे योगासनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपका बैली फैट यकीनन कम हो जाएगा.Also Read - Yoga For PCOD And PCOS: दवाई नहीं इन 3 योगासनों से दूर करें पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या, जड़ से खत्म हो जाएगी ये बीमारी

सर्वांगासन- इसके लिए पीठ के बल लेट जाएं और फिर दोनों पैरों को धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठाते हुए समकोण बनाएं. कमर को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाकर धड़ व पैर को गर्दन से 90 डिग्री तक लेकर जाएं. कमर को पकड़ लें, ताकि आप घिरे नहीं. इससे ना केवल बैली फैट कम होता है बल्कि पाचन, ब्लड सर्कुलेशन, लसीका, अंतःस्रावी और तंत्रिका तंत्र संतुलित रहते हैं.

धनुरासन- इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाएं और घुटनों को मोड़कर टखनों को पकड़ लें. अब धीरे से अपने आप को ऊपर की ओर खींचें. अपनी पीठ को झुकाएं और छाती को फैलाएं. इस स्थिति में धीरे-धीरे सांस अंदर बाहर करें और फिर सामान्य हो जाएं.

त्रिकोणासन- इसे करने के लिए दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फुट का फासला छोड़कर सीधे खड़े हो जाएं. दायें पैर को दायीं ओर मोड़कर रखे. अपने कंधो की ऊंचाई तक दोनों हाथों को बगल में फैलाए. अब श्वास लें और दायीं ओर झुकें. झुकते समय नजर सामने रखें. दायें हाथ से दायें पैर को चुने की कोशिश करें. बायां हाथ सीधा आकाश की और रखें और नजर बायें हाथ की उंगलियों की और रखें. अब वापस सीधी अवस्था में लौटकर दूसरी और भी हाथ बदलकर यह अभ्यास करें. ऐसे कम से कम 20 बार करें.

