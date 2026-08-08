मानसून में भूलकर भी नहीं जाना चाहिए इन जगहों पर घूमने, हो सकता है जान का खतरा

देश के लगभग सभी राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है. ऐसे में सभी लोगों का मन पहाड़ों, हिल स्टेशन और नेचर के करीब जाने का करता है, इसलिए लोग बाहर घूमने जाने का प्लान करते हैं. लेकिन देश में कुछ ऐसे हिस्से भी हैं, जहां आपकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि वहां कभी भी लैंडस्लाइड, बाढ़ जैसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं. इसलिए घूमने जाने से पहले उन जगहों के बारे में जान लें, जहां आपकी जान को खतरा हो सकता है.

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मानसून में भूलकर भी नहीं जाना चाहिए (AI PHOTO)

बारिश का मौसम हो और लोग घूमने न जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता. वैसे भी पिछले कुछ सालों में लगातार ट्रैवल और टूरिज्म पर खर्च बढ़ा है. मौसम कोई भी हो, लोग घूमने जाते ही हैं, लेकिन मानसून में सभी जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं होती हैं. देश के कुछ इलाकों में तो हालात बहुत ही खराब हैं. ऐसे में अगर आप वहां गए, तो आपकी जान जोखिम में आ सकती है.

उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी मार्ग

उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी रास्ते अपनी सुंदरता के लिए दुनियाभर में फेमस हैं, लेकिन मानसून के दौरान यहां काफी खतरा रहता है. क्योंकि बारिश के समय यहां कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है. ऐसे में कई बार सड़कें भी बंद हो जाती हैं. इसलिए यहां जाना काफी खतरनाक हो सकता है. अगर आप उत्तराखंड या हिमाचल घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले मौसम के बारे में जानकारी लें, उसके बाद ही सही रास्ता चुनें.

दार्जिलिंग और सिक्किम

बारिश के मौसम में दार्जिलिंग और सिक्किम के रास्तों पर यात्रा करना बेहद मुश्किल हो जाता है. क्योंकि पहाड़ी इलाके होने की वजह से वहां की जमीन अस्थिर रहती है. जिसकी वजह से बारिश के बाद वहां कभी भी भूस्खलन हो सकता है. अचानक आने वाले लैंडस्लाइड से यात्रियों को बहुत परेशानी होती है. क्योंकि रास्ते खराब होने की वजह से लोग वहां फंस जाते हैं. लगातार मूसलाधार बारिश के कारण नदियां खतरनाक स्तर तक बहने लगती हैं और बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं.

पूर्वोत्तर भारत (असम और मेघालय)

मानसून के दौरान पूर्वोत्तर भारत जाना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहां अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड और नदियों में उफान आ जाता है. कुछ जगहों पर तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश होती है, जिससे लोगों का वहां रहना भी खतरे में पड़ जाता है. यहां लगातार बारिश और कोहरे के कारण पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाना जोखिम भरा होता है. बारिश का पानी भरने के कारण बीमारियों का खतरा भी काफी बढ़ जाता है.

मानसून में कौन-सी जगह घूमने जाना चाहिए?

मानसून का सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन आप देश के किसी भी कोने में बारिश के दौरान सुरक्षित यात्रा नहीं कर सकते. इसलिए अगर आपको सफर करना ही है, तो आप मुन्नार (केरल), लोनावला (महाराष्ट्र), उदयपुर (राजस्थान) और चेरापूंजी (मेघालय) जैसी जगहों पर घूमने जा सकते हैं. यहां भी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप मानसून का पूरा आनंद ले सकते हैं.