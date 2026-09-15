रात को सोने से पहले आपको जरूर करने चाहिए ये 3 प्राणायाम, द‍िमाग को मिलेगी एकदम शांति

Pranayama For Sleep: रात में सोने से पहले आपको आरामदायक नींद के लिए 3 आसान और खास प्राणायाम को करना ही चाहिए.

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Pranayama For Sleep: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और लगातार सोचते रहने की आदत लोगों के दिमाग पर काफी ज्यादा असर डालती है और लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर तनाव से किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं. कुछ लोगों को रात-रातभर नींद भी नहीं आती है. हर समय लोगों को बैचेनी सी लगी रहती है. दिनभर काम, घर की जिम्मेदारियां, मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के बाद रात का समय आराम का होता है, लेकिन कुछ लोग काफी ज्यादा तनाव में खुद को महसूस करते हैं. अगर आप भी रात को सोने से पहले रिलैक्स महसूस करना चाहते हैं, तो आप सोने से पहले रोजाना 3 प्राणायाम को कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. ये एक्सरसाइज शरीर और मन को शांत करने में भी काफी ज्यादा मदद करती है.

रात को सोने से पहले करें 3 प्राणायाम

1. माउंटेन पोज

अगर आप रात में सुकून भरी नींद पाना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि अपने मन को शांत कैसे करें, तो आप माउंटेन पोज को रोजाना रात में सोने से पहले कर सकते हैं. ये आपके दिमाग को आराम देने में काफी ज्यादा मददगार होता है. इसको करने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है. यह आपको अपने शरीर और इस समय पर ध्यान लगाने में मदद करेगा. इसको एक बार रोजाना आपको करके देखना चाहिए. अपनी नाइट रूटीन में कुछ आसान प्राणायाम शामिल कर सकते हैं. अगर ऐसा आपको करते हैं, तो आपको रिलैक्स काफी ज्यादा हो सकता है.

2. स्ट्रेच

रात में सोने से पहले आपको एक बार स्ट्रेच जरूर करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं. ये आपके शरीर को आराम में रखने के लिए जरूरी होते हैं. इस दौरान कम से कम 3 बार आपको गहरी सांस लेनी होगी. इसको आपको किसी भी जल्दबाजी में आकर बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपको काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है. आराम-आराम से आपको इसको करना है आपसे जितना हो सके आपको इसको उतना ही करना है. शारीर‍िक और द‍िमागी थकान को दूर करने के लिए भी ये एकदम बेस्ट साबित होता है.

3. बेली ब्रीदिंग

अगर आप आरामभरी नींद को पाना चाहते हैं, तो आप बेली ब्रीदिंग को भी कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. इसे आपको कम से कम 5 म‍िनट तक करना होगा. इसको करने के बाद आपके शरीर को काफी ज्यादा आराम भी मिल सकता है. दिनभर की सारी की सारी थकान को दूर करने के लिए ये एकदम बेस्ट साबित होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.