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बाजार के बतासे भूल जाएंगे, घर पर ऐसे बनाएं एकदम टेस्टी और कुरकुरे बतासे

How to Make Batasha at Home: भगवान की पूजा में भोग के रूप में बतासों का कई बार इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में आपको हर बार बाजार से बतासे खरीदने की जरूरत नहीं है. आप घर पर भी आसानी से कुरकुरे और स्वादिष्ट बतासे बना सकते हैं. इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और इसे बनाने में ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं पड़ती. तो चलिए जानते हैं घर पर बतासे बनाने की आसान रेसिपी.

Written by: Sapna
Published: September 14, 2026, 11:29 AM IST
How to Make Batasha at Home
इस तरह घर पर ही कम समय और कम सामग्री में स्वादिष्ट, फूले-फूले और कुरकुरे बतासे तैयार हो जाएंगे. इन्हें पूजा में भोग लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

आप भी पूजा-पाठ में भगवान को बतासों का भोग जरूर लगाते होंगे. यह एक ऐसा भोग है, जिसका इस्तेमाल पूरे साल किया जा सकता है. अगर घर में भोग लगाने के लिए कोई मिठाई मौजूद नहीं है, तो आप सिर्फ बतासों का भोग भी लगा सकते हैं. ऐसे में बाजार से मिलने वाले बतासों की जगह आप इन्हें घर पर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं. बाजार से खरीदी गई मिठाइयों और प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर कई बार मन में सवाल रहता है, इसलिए घर पर तैयार करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. घर पर बतासे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही किसी खास सांचे या मशीन की. कुछ आसान चीजों की मदद से आप इन्हें घर पर ही तैयार कर सकते हैं. सही तरीके से बनाए गए बतासे स्वाद में अच्छे लगते हैं और खाने में भी कुरकुरे होते हैं. तो चलिए जानते हैं घर पर बतासे बनाने की आसान रेसिपी.

बताशा बनाने की सामग्री

  • 1 कप चीनी
  • 1/4 कप पानी
  • 1 चुटकी बेकिंग सोडा

बताशे बनाने की विधि

चाशनी तैयार करें

सबसे पहले एक कढ़ाई या पैन में चीनी और पानी डालें. इसे धीमी आंच पर पकाते हुए लगातार चलाते रहें, ताकि चीनी नीचे चिपके नहीं. कुछ देर में चीनी पूरी तरह घुल जाएगी और चाशनी में उबाल आने लगेगा.

चाशनी को गाढ़ा करें

अब आंच को थोड़ा तेज करके चाशनी को कुछ देर और पकाएं. इसे तब तक पकाना है, जब तक चाशनी गाढ़ी न हो जाए. इस दौरान इसे बीच-बीच में चलाते रहें. अगर आप स्वाद और खुशबू बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ा इलायची पाउडर और गुलाब जल या केवड़ा जल भी डाल सकते हैं.

बेकिंग सोडा मिलाएं

जब चाशनी अच्छी तरह गाढ़ी हो जाए, तो इसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा डालें और तुरंत तेजी से मिलाएं. सोडा डालते ही मिश्रण में झाग आने लगेगा और इसका रंग सफेद व हल्का दिखाई देने लगेगा.

चाशनी तैयार है या नहीं, ऐसे करें चेक

इसका थोड़ा सा मिश्रण एक प्लेट में डालकर कुछ सेकंड के लिए छोड़ दें. अगर यह जल्दी से जमने लगे और हाथ लगाने पर चिपचिपा न लगे, तो समझ लें कि मिश्रण बतासे बनाने के लिए तैयार है. अब गैस बंद कर दें.

बतासे का आकार दें

एक प्लेट या थाली पर हल्का सा चीनी का पाउडर छिड़क दें, ताकि बतासे चिपके नहीं. अब चम्मच की मदद से गरम मिश्रण की छोटी-छोटी मात्रा प्लेट पर डालते जाएं. इसे जल्दी करना जरूरी है, क्योंकि मिश्रण ठंडा होते ही तेजी से जमने लगता है. आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े आकार के बतासे बना सकते हैं.

ठंडा होने दें

अब तैयार बतासों को करीब 4-5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें. जब ये पूरी तरह ठंडे और सेट हो जाएं, तो इन्हें प्लेट से आसानी से निकाल लें. इस तरह घर पर ही कम समय और कम सामग्री में स्वादिष्ट, फूले-फूले और कुरकुरे बतासे तैयार हो जाएंगे. इन्हें पूजा में भोग लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

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About the Author

Sapna

Sapna

सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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