मेहंदी लगाने के बाद बाल एकदम हो जाते हैं ड्राई? जानिए प्रियंका की मां मधु चोपड़ा का वायरल हेयर केयर सीक्रेट

Madhu Chopra Hair Care Secret: मेहंदी लगाने के बाद आपके बाल भी हो जाते हैं काफी ज्यादा ड्राई? तो आप प्रियंका की मां मधु चोपड़ा का वायरल हेयर केयर टिप्स को फॉलो कर सकते हैं.

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Madhu Chopra Hair Care Secret: बालों को लंबा-घना मजबूत बनाना हर कोई चाहता है, लेकिन आजकल लोग अपने झड़ते बालों से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, काफी सारी चीजों को लगाने के बाद भी समझ में नहीं आता है आखिर क्या वजह है, जिस कारण ये दिक्कत काफी ज्यादा हो रही है. कई लोगों की शिकायत रहती है कि मेहंदी लगाने के बाद उनके बाल काफी ज्यादा रूखे, बेजान और उलझे हुए हो जाते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. काफी कुछ करने के बाद ठीक सा असर देखने के लिए नहीं मिलता है. अगर आप भी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा के आसान घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं. उन्होने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है.

मधु चोपड़ा का वायरल हेयर केयर सीक्रेट

मधु चोपड़ा अक्सर सोशल मीडिया पर अपने घरेलू नुस्खें शेयर करती रहती हैं. अपने हेयर केयर रूटीन में बालों को पोषण देने वाले प्राकृतिक तत्वों के इस्तेमाल पर ही अक्सर जोर रहता है. बालों को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने के लिए नियमित रूप से घरेलू हेयर मास्क का उपयोग करना बेहद ही जरूरी है.

अगर मेहंदी लगाने के बाद आपके बाल काफी ज्यादा बेजान और कमजोर हो जाते हैं, तो उन्होने एक जबरदस्त घरेलू उपाय बताया है. उन्होने अपने बालों में मेहंदी को लगाया है और फिर करीब 1 घंटे तक उसको लगाकर रखा हुआ है. लेकिन मेहंदी ऊपर से सुख गई है. इसके बाद उन्होने बालों में तेल को लगाया हुआ है, जो उन्होने घर पर ही बनाया हुआ है और ये रोजमेरी और अरंडी के तेल से मिलाकर बनाया गया है, जो आपके बालों को काफी ज्यादा मजबूती शाइनी बनाता है. ये खास तेल सूखी मेहंदी को नमी देने के साथ-साथ आपके बालों को मजबूत रखने में मददगार होता है.

बालों में इसको लगाना काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. इसको अगर आप रोजाना लगाते हैं, तो बालों की चमक बढ़ जाती है, हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है, बालों को मुलायम बनाता है और साथ ही साथ फ्रिजीनेस कम करने में भी मददगार होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.