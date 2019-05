प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है. इसमें सबसे बड़ा बदलाव राजनाथ सिंह के विभाग में हुआ है. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह अब नए रक्षा मंत्री होंगे. उनकी जगह गृह मंत्री मौजूदा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बनाया गया है. अमित शाह को पहली बार मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है. वैसे एक दिन पहले शपथ ग्रहण समारोह में राजनाथ सिंह ने मोदी के बाद शपथ लिया था. ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि राजनाथ को फिर से यह जिम्मेवारी मिल सकती है. मौजूदा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय दिया गया है, जबकि एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है.

Cabinet portfolios announced. Rajnath Singh new Defence Minister, Amit Shah now Home Minister, Nirmala Sitharaman Finance Minister and S Jaishankar new External Affairs Minister. pic.twitter.com/bCz1KdLrYj

Rajnath Singh appointed as the new Defence Minister, Amit Shah new Home Minister, S Jaishankar new External Affairs Minister. pic.twitter.com/6F1T4okJA8

