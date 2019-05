नई दिल्ली: केंद्र में एनडीए की सरकार में मंत्रियों को लेकर कवायद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाक़ात की. इस मुलाकात के बाद शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की. शाह और नीतीश की मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब एक दिन बाद ही नरेंद्र मोदी 30 मई को दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे. बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच मुलाकात करीब आधे घंटे चली.

माना कि अमित शाह के घर पर हुई इस मुलाकात में मोदी मंत्रिपरिषद के गठन के विषय पर चर्चा हुई. इसमें जेडीयू कोटे से कौन मंत्री होंगे, इस पर भी चर्चा की हुई . नीतीश कुमार के नेतृत्व में बुधवार को जदयू की भी बैठक हुई, जिसमें पार्टी संगठन एवं अन्य विषयों पर चर्चा हुई .

Delhi: Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar arrives at the residence of BJP President Amit Shah. pic.twitter.com/sGLRZP7Y1e

— ANI (@ANI) 29 maggio 2019