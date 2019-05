हैदराबाद: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में तेलगू देशम पार्टी की हार को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया. राजभवन की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नायडू ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन को अपना इस्तीफा सौंप दिया और राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया. वहीं, सूत्रों ने बताया कि रेड्डी मंदिरों के शहर तिरुपति में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे.

विज्ञप्ति में बताया गया, ”श्री नारा चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया.” इसमें कहा गया है, ” माननीय राज्यपाल ने नायडू का इस्तीफा स्वीकार करते हुए उनसे आग्रह किया है कि नई सरकार के गठन तक वह अपना पद संभालें.”

वाईएसआरसी ने तीन सीटें जीतीं, 145 पर आगे

आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना में विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस शानदार जीत की दिशा में बढ़ रही है. पार्टी को तीन सीट पर जीत मिल चुकी है और वह 145 सीटों पर आगे चल रही है. टीडीपी को इस चुनाव में जबरदस्त झटका लगा है. चुनाव आयोग के छह बजकर 15 मिनट तक के आंकड़ों के मुताबिक तेदेपा 26 सीटों पर आगे चल रही है. अभिनेता-राजनेता पवन कल्याण की जन सेना पार्टी एक सीट पर आगे चल रही है. वाई एस जगनमोहन रेड्डी नीत वाईएसआरसी 175 सीटों वाली विधानसभा में तीन चौथाई से ज्यादा बहुमत ला सकती है.

N Chandrababu Naidu submits his resignation to the Governor as the Chief Minister of #AndhraPradesh after TDP’s defeat in assembly elections. (file pic) pic.twitter.com/gLNS8Z9kv2

रेड्डी ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी बधाई

वहीं अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए वाईएसआरसी प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई दी. रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की उनकी लड़ाई जारी रहेगी. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में बात करने से इनकार कर दिया. कई मंत्रियों समेत तेदेपा के कई वरिष्ठ नेता हार की कगार पर हैं.

25 मई को विधायक दल की बैठक, तिरुपति में लेंगे शपथ

वाईएसआरसी के सूत्रों ने बताया कि पार्टी के विधायक दल की बैठक 25 मई को जगनमोहन रेड्डी को अपना नेता चुनने के लिए होगी. सूत्रों ने बताया कि रेड्डी मंदिरों के शहर तिरुपति में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. रेड्डी ने इस जीत को जनता की जीत करार दिया है. उन्होंने कहा कि वाईएसआरसी की जीत अपेक्षित थी.

Outgoing Andhra Pradesh CM & TDP Chief N Chandrababu Naidu: Congratulate PM Modi, YS Jaganmohan Reddy & Odisha CM for their victory. Thanking all workers who worked for party, also thanking people who blessed TDP. After final results we’ll have a review. #ElectionResults2019 pic.twitter.com/0EKNsaAIcb

— ANI (@ANI) May 23, 2019