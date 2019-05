नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस विधायकों एवं नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला जारी है. बुधवार को तृणमूल विधायक मनीरूल इस्लाम और पूर्व विधायक गदाधर हाजरा समेत कुछ नेता भाजपा में शामिल हो गए. मंगलवार को भी तृणमूल के दो विधायक, माकपा के एक विधायक एवं तृणमूल के 50 से अधिक पार्षद भाजपा में शामिल हुए थे. माना जा रहा है कि अभी और टीएमसी विधायक और नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं.

इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 30 मई को नरेन्द्र मोदी एवं उनके मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की रजामंदी देने के बाद बुधवार को समारोह में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है.

इस बात से नाराज हुईं ममता, कहा- सॉरी मोदी जी, शपथ ग्रहण में नहीं आ पाऊंगी

बंगाल में हिंसा राज्य सरकार के समर्थन

बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में प्रदेश प्रभारी एवं पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा नेता मुकुल राय की मौजूदगी में तृणमूल के इन नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली. कैलाश विजयवर्गीय एवं मुकुल राय ने मीडियाकर्मियों से कहा कि सभी को मालूम है कि बंगाल में जो हिंसा हुई है, वह तृणमूल कांग्रेस के लोगों द्वारा राज्य सरकार के समर्थन से की जा रही है.

लोकसभा में टीएमसी की सीटें 22 पर आ गईं

बता दें कि 2016 में पश्चिम बंगाल में 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भाजपा को सिर्फ तीन सीट हासिल हुई थी. इसके बाद से भाजपा लगातार मजबूत होते हुए मुख्य प्रतिद्वंदी बन गई है. भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती, जबकि तृणमूल कांग्रेस की सीटों की संख्या घटकर 22 पर आ गईं.

पीएम के शपथग्रहण में पश्चिम बंगाल में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजन आमंत्र‍ित किए गए

सेंध लगाने में मुकुल राय की भूमिका मानी जा रही

मुकुल राय ने कहा है कि लोग तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं और आने वाले सप्ताह में और लोग शामिल होंगे. बता दें कि तृणमूल कांग्रेस में सेंध लगाने में मुकुल राय की भूमिका मानी जा रही है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के शानदार प्रदर्शन में मुकुल राय प्रमुख शिल्पकारों में रहे हैं.

Trinamool Congress MLA Manirul Islam joins Bharatiya Janata Party in Delhi. TMC’s Gadadhar Hazra, Mohd Asif Iqbal and Nimai Das also join BJP. pic.twitter.com/Y2rOILuZ2f

— ANI (@ANI) 29 maggio 2019