गुवाहाटी: अरुणाचल प्रदेश के विधायक तिरोंग अबोह समेत 11 लोग मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में संदिग्ध नागा उग्रवादियों के हमले में मारे गए. पुलिस ने कहा कि अबोह और उनके परिवार के सदस्य असम के डिब्रूगढ़ से खोनसा जा रहे थे. इसी दौरान तिरप जिले के बोगापानी इलाके में उनके वाहन पर संदिग्ध एनएससीएन (आईएम) के उग्रवादियों ने हमला किया. वहीं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ट्वीट किया, “उग्रवादियों द्वारा खोनसा के विधायक तिरोंग अबोह और कई अन्य लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या से बेहद सदमे में हूं. हम इस बर्बर कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं. अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी. मेरी संवेदनाएं मारे गए लोगों के साथ है. उनकी आत्मा को शांति मिले.”

सीआरपीएफ ने कहा कि एनपीपी नेता तिरोंग अबोह के काफिले पर अज्ञात उग्रवादियों ने हमला किया, जिसमें कुल 11 लोग मारे गए हैं, जिसमें विधायक अबोह और उनका बेटा शामिल है. सीआरपीएफ के जवान खोंनसु से भेजे गए हैं. अरुणाचल प्रदेश के गृहमंत्री ने कहा, इस तरह का एक भी एक्‍सीडेंट इससे पहले कभी यहां हुआ नहीं. गृहमंत्री ने कहा, मैं इस वाकये की निंदा करता हूं. इस वाकये की जांच महत्‍वपूर्ण है. एक राजनीतिक विरोधी ने ऐसा किया है.

#UPDATE CRPF: Convoy of NPP leader Tirong Aboh was ambushed by unknown militants in which total 11 people got killed including Tirang Aboh & his son. CRPF troops rushed from Khonsu. https://t.co/dBZuJQfta9

पर्वतीय राज्य के खोनसा पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के विधायक अबोह ने हाल ही में हुए विधानसभा

चुनावों में दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ा था जिसके कारण उन्हें नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-इसाक-मुइवा गुट

(एनएससीएन-आईएम) के उग्रवादियों से धमकियां मिलीं थीं.

पुलिस ने पुष्टि की है कि अबोह की मृत्यु हो गई है, लेकिन अन्य पीड़ितों का विवरण बताने से इनकार कर दिया. एनपीपी प्रमुख और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया.

Arunachal Pradesh Home Minister, Kumar Waii on death of MLA Tirong Aboh and his family: I condemn this incident. This kind of an incident has never taken place before. An inquiry into the incident is important. A political rival has done this. pic.twitter.com/9uSHvNvxNd

— ANI (@ANI) May 21, 2019