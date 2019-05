नयी दिल्ली: लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) को मिली करारी शिकस्त से हताश पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करते हुए रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनसे जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करने और अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की. इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में पार्टी के खिलाफ कोई नहीं है. लोकसभा का चुनाव राहुल जी और मोदी जी का था. यह चुनाव केजरीवाल का नहीं था. आप का चुनाव अगले साल आने वाला है और जनता आपके काम के आधार पर पार्टी को फिर से जिताएगी.

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: There was no negativity against AAP in Delhi…many people said “it is a big election, election of Rahul ji & Modi ji, it isn’t Kejriwal’s election, let your election come & we will vote for you based on your work” pic.twitter.com/S4NKfKLura

— ANI (@ANI) May 26, 2019