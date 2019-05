नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिला और आयोग से पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित संसदीय क्षेत्रों में पुन: मतदान कराने की मांग की.

BJP requests EC to conduct repolling in booths affected by violence in the Lok Sabha polls

