इंदौर: एमपी की इंदौर लोकसभा सीट के एक मतदान केंद्र में रविवार को लोग सुखद आश्चर्य से भर गए, जब एक दुल्हन अपने दूल्हे के साथ वोट डालने अचानक वहां पहुंच गई. यह नजारा शहर के नयापुरा में बने मतदान केंद्र में नजर आया. परिणय सूत्र में कल शनिवार रात ही बंधीं सोनल यादव ने इस केंद्र में दुल्हन के श्रृंगार में वोट डाला. सोनल के साथ उनके पति गौरव यादव भी थे, जो दूल्हे के लिबास में अपनी ब्याहता का हाथ थामकर उन्हें मतदान केंद्र तक ले जाते दिखाई दिए.

सोनल के परिजनों ने बताया कि वधू के मतदान के बाद मायके से उसकी विदाई की रस्म पूरी की गई. तब तक बारात रुकी रही. शहर में मतदान के कुछ और दिलचस्प रंग दिखाई दिए.

Madhya Pradesh: Bride and groom along with their family cast their votes for #LokSabhaElections2019 at a polling station in Indore. pic.twitter.com/NiR8XRhVkb

— ANI (@ANI) May 19, 2019