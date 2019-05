वाराणसी: लोकसभा चुनाव 2019 में शानदार परिणाम के आने बाद पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को अपनी संसदीय सीट काशी पहुंचे,

जहां उन्‍होंने देश के 12 ज्‍योर्तिलिंगों में से एक बाबा विश्‍वनाथ की पूजा-अर्चना की. इसके बाद उन्‍होंने अपनी लोकसभा सीट वाराणसी में लोगों को धन्‍यवाद देते हुए कहा मैं काशी के संगठन से जुड़े लोगों का, हर कार्यकर्ता का और हर समर्थक का इस बात के लिए आभार करता हूं कि उन्होंने इस चुनाव को जय-पराजय के तराजू से नहीं तोला. उन्होंने चुनाव को लोक संपर्क, लोक संग्रह, लोक समर्पण का पर्व माना. इस चुनाव की सभी कसौटियों पर आप डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास हुए हैं, इसलिए आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं.

वाराणसी से लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए मोदी ने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा, देश के लिए मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन आपके लिए मैं आपका सांसद और सेवक हूं. प्रधानमंत्री ने अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रतिद्वंद्वियों के प्रति भी आभार

जताया. पीएम ने इस मौके पर ये खास बातें कहीं:-

PM Narendra Modi in Varanasi: The supporters in Kashi didn’t weigh the elections on the scales of win-loss. They considered this a festival of ‘Lok shiksha’, ‘Lok sampark’, ‘Lok sangrah’, ‘Lok samarpan’. pic.twitter.com/Q5fZ9PKDMj

– यहां की बेटियों ने जो स्कूटी यात्रा निकाली उसकी पूरे देश में और सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा है, स्कूटी पर बैठकर हमारी बेटियों

ने पूरी काशी को अपने सिर पर बैठा लिया था.

– आज उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को नई दिशा दे रहा है. 2014 हो, 2017 हो या 2019 हो, ये हैट्रिक छोटी नहीं है. उत्तर प्रदेश

के गांव का गरीब व्यक्ति भी देश की सही दिशा के बारे में सोचता भी है और उस दिशा में चलता भी है.

– चुनाव परिणाम वो तो एक गणित होता है. 20वीं सदी के चुनावों के हिसाब-किताब भी गणित और अंकगणित के दायरे में चले होंगे, लेकिन चाहे वह 2014, 2017 और 2019 हो, देश के राजनीतिक विश्लेषकों को मानना होगा कि अर्थमैटिक के आगे भी केमिस्ट्री होती है.

– देश में समाज शक्ति की जो कैमिस्ट्री है. आदर्शों, संकल्पों की जो कैमिस्ट्री है वो कभी-कभी सारे गुणा-भाग को, अंक गणित को

पराजित कर देती है. इस चुनाव में अंक गणित को कैमिस्ट्री ने पराजित किया है.

– पारदर्शिता और परिश्रम दो ऐसी चीजें हैं, हर परसेप्शन को परास्त करने का साहस रखते हैं. आज हिंदुस्तान ने ये कर के दिखाया है. पारदर्शिता और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है.

– सरकार का काम है कार्य करना और इसलिए एक तरफ सरकार का कार्य हो और उसमें जब कार्यकर्ता जुड़ जाता है तो

‘कार्य+कार्यकर्ता’ वो एक ऐसी ताकत है जो करिश्मा करती है.

PM: After the campaign, I used to think of coming here but I used to recall your orders. Maine socha ye nahi to koi aur baba. Rarely is a candidate so relaxed, as I was, during elections & the results. Your hardwork was the reason for it. I was relaxed so I went to Kedarnath. https://t.co/WujSBxgkyC

— ANI UP (@ANINewsUP) May 27, 2019