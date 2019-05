नयी दिल्ली: मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने 17वीं लोकसभा के लिये संपन्न हुए चुनाव में जीते उम्मीदवारों की सूची शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दी. राष्ट्रपति को चुनाव परिणाम सौंपे जाने के समय निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा भी अरोड़ा के साथ थे. चुनाव परिणाम के आधार पर 17वीं लोकसभा का गठन होगा.

#WATCH Delhi: Chief Election Commissioner Sunil Arora submits the list of winners of #LokSabhaElections2019 to President Ram Nath Kovind. pic.twitter.com/eDGiCtDmVS

— ANI (@ANI) May 25, 2019