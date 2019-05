अमरावतीः आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने वाले वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की. राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने 46 वर्षीय नेता को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. उनकी पार्टी को विधानसभा की 175 में से 151 सीटें मिली हैं.

वाईएसआर कांग्रेस ने पांच साल पहले तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने एन. चन्द्रबाबू नायडू की तेदेपा को बुरी तरह हराया है. इसके साथ ही, वाईएसआर कांग्रेस ने राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से 22 पर जीत दर्ज की है. रेड्डी ने वियजवाड़ा के आईजीएमसी स्टेडियम में आयोजित समारोह में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में दोपहर 12 बजकर 23 मिनट पर तेलुगू भाषा में शपथ ली.

Andhra Pradesh CM YS Jagan Mohan Reddy: Both Telugu states (Andhra Pradesh & Telangana) need to be developed with mutual understanding. pic.twitter.com/jR7AtqIgGd

— ANI (@ANI) May 30, 2019