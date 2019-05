नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव के सातों चरणों का मतदान पूरा होने के बाद आए एग्जिट पोल (Exit Poll) के अनुमानों को लेकर सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है. भाजपा और उसके सहयोगी दल जहां एग्जिट पोल के आंकड़ों को सही ठहरा रहे हैं, वहीं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां इसे खारिज कर रही हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को साफ तौर पर गलत करार दिया है. अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हुए चुनावों के दौरान आए एग्जिट पोल के आंकड़ों को रखा है. ऑस्ट्रेलिया में हुए चुनाव को लेकर 4 दर्जन से ज्यादा एग्जिट पोल आए थे, लेकिन सभी के आंकड़े गलत साबित हुए हैं. ममता बनर्जी ने भी इन अनुमानों को गलत बताया है.

कांग्रेस के शशि थरूर ने दावा किया कि एग्जिट पोल गलत होते हैं. उन्होंने अपनी बात सही साबित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के चुनाव का हवाला दिया जहां कई एग्जिट पोल गलत साबित हुए. रविवार को सातवें चरण के मतदान के तुरंत बाद आए एग्जिट पोल के ऊपर थरूर ने प्रतिक्रिया दी है. टि्वटर पर किए गए अपने पोस्ट में शशि थरूर ने कहा, ‘मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि एग्जिट पोल गलत होते हैं. ऑस्ट्रेलिया में चुनावों के बाद 56 अलग-अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए, लेकिन सभी गलत साबित हुए हैं. भारत में भी कई लोग चुनाव के बाद सर्वे करने पहुंचे लोगों को सच्चाई नहीं बताते हैं. सरकार गठन करने को लेकर ऐसे पूर्वानुमान सही नहीं हैं. इसलिए हमें 23 मई का इंतजार करना चाहिए, जिस दिन लोकसभा चुनाव के सही परिणाम सामने आएंगे.’

I believe the exit polls are all wrong. In Australia last weekend, 56 different exit polls proved wrong. In India many people don’t tell pollsters the truth fearing they might be from the Government. Will wait till 23rd for the real results.

