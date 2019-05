नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नामित किए गए वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उनकी पार्टी (वाईएसआर कांग्रेस) 2.58 लाख करोड़ रुपए कर्ज के बोझ तले दबे राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए सिर्फ अनुरोध कर सकी और मांग नहीं कर सकी. दरअसल, लोकसभा चुनाव में भाजपा नीत राजग को प्रचंड बहुमत मिला है.

रेड्डी ने कहा कि यह वाईएसआर कांग्रेस के लिए अद्भुत क्षण होता, यदि एनडीए ने केवल 250 सीटें जीती होती, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसे (एनडीए को) 353 सीटें मिली. उन्होंने कहा, इसलिए उन्हें (सरकार बनाने के लिए) हमारी जरूरत नहीं है, वे मजबूत हैं. बता दें कि रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 175 सीटों में 151 पर और लोकसभा की 25 सीटों में से 22 सीटों पर जीत मिली है.

वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात

Andhra CM designate Jagan Mohan Reddy: Today was the first meeting with PM. God willing I’ll probably meet him maybe 30, 40, 50 times over these 5 years. I’ll make it a point to remind him every time, of Special Category Status…As long as we keep reminding, things will change. pic.twitter.com/QRzSHsQ8V0

