नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव के सातों चरणों के मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचाने या इसके रख-रखाव में गड़बड़ियों के आरोप से निर्वाचन आयोग परेशान हो गया है. बीते मंगलवार को इस मामले को लेकर 20 से ज्यादा विपक्षी दलों ने बैठक भी की और आयोग से मतगणना तक ईवीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की. इस बीच देश के विभिन्न राज्यों से ईवीएम से जुड़ी गड़बड़ी की सूचना और वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने से यह मुद्दा और गर्मा गया. चुनाव आयोग ने हालांकि मतदान के बाद ईवीएम को मतगणना स्थलों तक पहुंचाने में गड़बड़ी और उनके दुरुपयोग को लेकर विभिन्न इलाकों से मिली शिकायतों को शुरुआती जांच के आधार पर गलत करार दिया. आयोग ने दावे के साथ कहा कि मतदान में प्रयोग की गयी ईवीएम और वीवीपैट मशीनें ‘स्ट्रांग रूम’ में पूरी तरह से सुरक्षित हैं. लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों का अंबार देख, आयोग के दिल्ली स्थित मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाने का निर्णय लिया गया.

निर्वाचन आयोग ने ईवीएम संबंधी शिकायतों के तत्काल निस्तारण के लिए मंगलवार को एक नियंत्रण कक्ष (EVM Control Room) बनाया, जिसने मंगलवार को काम करना शुरू भी कर दिया. आयोग द्वारा जारी बयान के मुताबिक, निर्वाचन सदन से संचालित कंट्रोल रूम चुनाव परिणाम आने तक 24 घंटे कार्यरत रहेगा. इसके जरिए ईवीएम की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को सात चरण में संपन्न हुए मतदान के बाद 23 मई को सुबह आठ बजे से मतगणना होगी. इससे पहले, आयोग ने मतदान में इस्तेमाल की गई मशीनें, 23 मई को हो रही मतगणना से पहले नई मशीनों से बदलने के आरोपों और शिकायतों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताकर खारिज कर दिया. विभिन्न इलाकों से इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद आयोग ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है. इसके जरिए सभी लोकसभा क्षेत्रों में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और मशीनों के रखरखाव संबंधी शिकायतों पर सीधे कंट्रोल रूम से जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

Election Commission of India: A 24-hour EVM Control Room has been made functional at Nirvachan Sadan to monitor complaints relating to polled EVMs. Any complaints during counting related to EVMs can be informed at control room number is 011-23052123. pic.twitter.com/vDkBU4gafX

— ANI (@ANI) May 22, 2019