नई दिल्लीः एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह ने 23 मई को होने वाली मतगणना से पहले 21 मई को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नेताओं की बैठक बुलाई है. भाजपा के सूत्रों ने कहा कि शाह द्वारा राजग नेताओं के लिए रात्रिभोज की मेजबानी करने की संभावना है और वे गठबंधन की रणनीति की योजना बनाएंगे.

Sources: Union Council of Ministers likely to meet tomorrow; BJP President Amit Shah to host a dinner for NDA leaders tomorrow pic.twitter.com/kyPAHAf3U2

— ANI (@ANI) May 20, 2019