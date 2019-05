नागपुर: केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा है कि एग्जिट पोल अंतिम परिणाम नहीं हैं, लेकिन राजग सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के दम पर भाजपा के एक बार फिर से सत्ता में आने का संकेत देते हैं. एक सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा, एग्जिट पोट अंतिम निर्णय नहीं हैं, लेकिन संकेत हैं. हालांकि, एग्जिट पोल में जो बात सामने आती है, वह कमोबेश नतीजों में भी झलकती है. गडकरी ने जोर देकर कहा कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा की नई सरकार का गठन होगा.

मोदीजी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, फिर प्रधानमंत्री बनेंगे

प्रधानमंत्री पद के लिए उनके नाम पर विचार के बारे में पूछे जाने पर गडकरी ने कहा, ”मैंने यह करीब 25 से 50 बार स्पष्ट किया है. हमने मोदीजी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और वह निश्चित रूप से एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे.”भाजपा के वरिष्ठ नेता गडकरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बायोपिक ‘पीएम नरेन्द्र मोदी’ का पोस्टर जारी होने के मौके पर बोल रहे थे. यह बायोपिक इसी शुक्रवार को प्रदर्शित होने जा रही है.

Live from the Launch of PM Modi’s biopic in Nagpur https://t.co/iPTjWlvuJR

— Chowkidar Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) May 20, 2019