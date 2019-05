नई दिल्ली/ कोलकाता: पश्चिम बंगाल में पिछले एक साल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए 40 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं के परिजनों को गुरुवार को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी. बता दें कि भाजपा ने इस बार के लोकसभा चुनाव में राज्य में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीट जीतीं, जबकि टीएमसी ने 22 सीट जीतीं. इससे पहले 2014 में राज्य से बीजेपी ने केवल दो और टीएमसी ने 34 सीट जीती थीं.

बीजेपी ने राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यकर्ताओं पर चुनाव में हिंसा करने का आरोप लगाया है. पार्टी ने राजनीतिक हिंसा में कम से कम 80 कार्यकर्ताओं के मारे जाने का आरोप लगाया. टीएमसी ने आरोप का खंडन किया है. बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को घोषणा थी कि संवैधानिक कर्तव्य और शिष्टाचार के कारण वह प्रधानमंत्री के शपथग्रहण समारोह में शामिल होंगी.

West Bengal: Family of BJP worker,Chandan Shaw who was shot dead by unidentified assailants in North 24 Parganas has been invited to PM Modi’s oath taking ceremony. His wife says,”My husband gave his life for Modi ji’s victory.We want justice.” pic.twitter.com/7231arTEY3

