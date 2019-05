नई दिल्ली. भाजपा के पूर्व सांसद और वर्तमान में कांग्रेस के नेता उदित राज ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में विवादास्पद बयान दिया. कांग्रेस नेता ने बुधवार को कहा कि जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम धांधली की शिकायतों और मतगणना के दिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के साथ 100 फीसदी वीवीपैट (VVPAT) पर्चियों के मिलान की याचिकाओं का निपटारा किया है, उस पर सवाल उठता है कि क्या न्यायालय भी इस धांधली में शामिल है?

उदित राज ने बुधवार को ट्वीट किया, “सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट क्यों नहीं चाहता की वीवीपैट की सारी पर्चियों को गिना जाए? क्या वो भी धांधली में शामिल है? चुनावी प्रक्रिया में जब लगभग तीन महीने से सारे सरकारी काम मंद पड़ा हुआ है तो गिनती में दो-तीन दिन लग जाएं तो क्या फर्क पड़ता है.” गौरतलब है कि 23 मई को मतगणना के दौरान वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) की पर्चियों का ईवीएम के साथ 100 फीसदी मिलान की मांग करने वाली जनहित याचिका को मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था.

Congress leader Udit Raj: Election process continues for 3 months hampering development work, so what is the big deal if it takes 1-2 days more? I’m not levelling allegations on Supreme Court, I’m only raising concerns https://t.co/Cpi7XXsAiP

