नई दिल्ली: लोकसभा की 543 में 542 सीटों पर चुनाव के सात दौर की वोटिंग के बाद गुरुवार को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सभी लोकसभा सीटों के लिए बनाए गए मतगणना केंद्रोंं पर सुबह आठ बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. एक अधिकारी ने कहा कि देर शाम तक परिणाम आने की संभावना है. लोकसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम के मतों का सत्यापन करने के लिए वीवीपीएटी की पर्चियों से मिलान किए जाने के कारण चुनाव परिणाम घोषित होने में थोड़ा विलंब होने की आशंका से चुनाव आयोग ने इनकार नहीं किया है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में किसी एक विधानसभा क्षेत्र के किन्हीं पांच मतदान केन्द्रों की वीवीपीएटी मशीनों की पर्चियों का मिलान ईवीएम के मतों से किया जाएगा. इस बाध्यता का हवाला देते हुए आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि देर शाम तक परिणाम आने की संभावना है. चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे प्रमुख नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा विभिन्न केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित विभिन्न दलों के प्रमुख नेता शामिल हैं.

Maharashtra: Security outside a counting centre in Pune ahead of counting of votes for #LokSabhaElections2019 tomorrow. pic.twitter.com/ZputqIeAA9

— ANI (@ANI) May 22, 2019