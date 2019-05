लोकसभा चुनाव में शानदार जीत पर अभिनेत्री शबाना आजमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है. आजमी ने सोशल मीडिया के जरिए पीएम को बधाई दी. लेकिन लगता है कि नेटिजन्स को जानीमानी अभिनेत्री की ओर से पीएम मोदी को बधाई देना पसंद नहीं आया और इन लोगों ने आजमी को ट्रोल कर दिया. शबाना ने मोदी को बधाई देते हुए एक सिम्पल मैसेज पोस्ट किया था. उन्होंने लिखा- भारत की जनता ने जबर्दस्त जनमत दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को बधाई.

This is such a strong mandate from the people of India Congratulations @narendramodi and the NDA led by BJP

— Azmi Shabana (@AzmiShabana) May 23, 2019