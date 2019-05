बेंगलुरू: कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार की जीत का अनुमान जाहिर करने वाले एग्जिट पोल के परिणामों की निंदा करते हुए सोमवार को कहा कि इन अनुमानों को देश में मोदी लहर का एक झूठा माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है.

Exit polls are being used to create an impression that there is still a Modi wave in the country.

This artificially engineered or manufacutred Modi wave is being used by the BJP to lure regional parties well in advance to fill any shortfall after the results on May 23.

— H D Kumaraswamy (@hd_kumaraswamy) May 20, 2019