मुंबई: बॉलीवुड एक्‍टर विवेक ओबरॉय सोमवार को उस समय विवादों में घिर गए, जब उन्होंने एग्जिट पोल से जुड़ा ऐश्वर्या राय बच्चन का एक ‘मीम’ ट्विटर पर साझा कर दिया. इस मामले में जहां एनसीडब्ल्यू ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, वहीं, एक्‍ट्रेस सोनम कपूर, डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल सहित कई लोगों ने उनकी आलोचना की है. वहीं, इस पर ओबेरॉय ने अपनी सफाई देते हुए कहा, लोग माफी के लिए कह रहे है, मुझे माफी मांगी में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे बताइए कि मैंने क्‍या गलत किया है, मैं माफी मांग लूंगा. मैं नहीं मानता कि मैंने कुछ गलत किया है. इसमें क्‍या गलत है? किसी ने नाम ट्वीट किया और मैं इस पर हंसा.

ओबेरॉय ने कहा, मैं नहीं जानता लोग क्‍या इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं. किसी ने मुझे एक नाम भेजा, जिसमें मेरा मजा‍क उड़ाया गया

था. मैं इस पर हंसा, उस व्‍यक्‍ति की रचनात्‍मकता की प्रशंसा की. यदि कोई आपकी नकल उतार रहा है तो आपको इसे सीरियस नहीं

लेना चाहिए.

Vivek Oberoi: People are saying apologise, I have no problem in apologising, but tell me what wrong have I done? If I have done something wrong I will apologise. I don’t think I have done anything wrong. What’s wrong in it? Somebody tweeted a meme and I laughed at it. pic.twitter.com/d7z5362rwr

