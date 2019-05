भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार बहुमत साबित करने के लिए तैयार है, और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को लिखे गए पत्र के बाद राज्य की सियासत गर्म है.

MP CM Kamal Nath: They (BJP) have been trying this since day 1,have proved majority at least 4 times in last 5 months.They want to do it again, we have no problem.They’ll try their best to disturb present govt to save themselves from getting exposed. Govt is ready for floor test. pic.twitter.com/rcVjU3B4HM

— ANI (@ANI) May 20, 2019