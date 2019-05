नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत पार्टी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी द्वारा किए गए कार्यो की वजह से संभव हो पाई. मोदी ने आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात के बाद ट्वीट किया, “भाजपा को सफलता मिलना आज इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि उनके जैसे महान लोगों ने पार्टी के निर्माण में दशकों बिताए और लोगों को एक नई वैचारिक सूत्र प्रदान किए.”

Called on respected Advani Ji. The BJP’s successes today are possible because greats like him spent decades building the party and providing a fresh ideological narrative to the people. pic.twitter.com/liXK8cfsrI

— Narendra Modi (@narendramodi) May 24, 2019