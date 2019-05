नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई दी और कहा कि देश की जनता ने जो जनादेश दिया है, उसका सम्मान होना चाहिए.

Congress General Secretary for UP east, Priyanka Gandhi Vadra: We accept people’s verdict and congratulate PM Modi and BJP workers. #ElectionResults2019 pic.twitter.com/dMuzXTQ8u1

