Lok Sabha Election 2019 Results: लोकसभा चुनाव की मतगणना के नतीजों (Lok sabha election results) में भाजपानीत राजग बड़ी जीत की ओर जाती दिख रही है. मतगणना के अब तक के मिले रुझानों में अकेले भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से ज्यादा सीटें मिलने के आसार हैं. इसको देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है. भाजपा सरकार के दोबारा सत्ता में लौटने को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों को बधाई दी है. उन्होंने अपने ट्वीट में इस जीत को पूरे देश की जनता की जीत बताते हुए इसे विजयी भारत की संज्ञा दी है. लोकसभा चुनाव में भाजपा की यह जीत (lok sabha election results live) ऐतिहासिक है. भाजपा इस जीत के साथ पहली गैर कांग्रेस पार्टी बन गई है, जो लगातार दूसरी बार बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है.

अखिलेश-मायावती-प्रियंका पर भारी मोदी लहर, 55 से अधिक सीटों पर आगे BJP

पीएम मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले किए गए ट्वीट में मतदाताओं को जीत की बधाई दी है. देश के चुनावी इतिहास में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में लौटने को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है. पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, ‘सबका साथ + सबका विकास + सबका विश्वास = विजयी भारत’. प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी अपनी बात दोहराई है. उन्होंने ट्वीट में कहा है, ‘Together we grow.

Together we prosper. Together we will build a strong and inclusive India. India wins yet again! #VijayiBharat’.

सबका साथ + सबका विकास + सबका विश्वास = विजयी भारत Together we grow. Together we prosper. Together we will build a strong and inclusive India. India wins yet again! #VijayiBharat — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) May 23, 2019

लोकसभा चुनाव के मतगणना के ताजा रुझानों के (lok sabha vote counting trend) मुताबिक 542 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा अपने दम पर 300 सीटें लाती दिख रही है. वहीं राजग की उसकी अन्य सहयोगी पार्टियों का प्रदर्शन भी बेहतर है. सियासी विश्लेषकों के सभी आंकड़ों को धूल चटाते हुए भाजपा का सबसे हैरान कर देने वाला प्रदर्शन (lok sabha election result 2019) उत्तर प्रदेश में रहा है, जहां पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर प्रतिद्वंद्वी पार्टी से आगे चल रही है. सबसे चौंकाने वाला परिणाम अमेठी लोकसभा सीट का आ रहा है, जहां से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी से वोटों की गिनती में पीछे चल रहे हैं.