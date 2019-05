Lok Sabha Chunav 2019 कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों और रुझान को देखते हुए हार स्वीकार कर ली है. गुरुवार की शाम मतगणना के बीच राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा और पीएम मोदी को चुनाव में जीत की बधाई दी. राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह जनता के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन मतगणना के जो नतीजे आए हैं उसको देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को जीत की शुभकामनाएं देते हैं. उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से हार की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी.

राहुल गांधी ने कहा, मैं अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आप घबराएं नहीं, हम लड़कर अपनी विचारधारा की लड़ाई जीतेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, ‘जनता के फैसले का सम्मान करता हूं. मैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी को बधाई देता हूं. लेकिन हमारे प्रत्याशी और कार्यकर्ता दिल से लड़े, उन्हें भी इसकी बधाई देता हूं.’ भाजपा से विचारधारा की लड़ाई को लेकर राहुल गांधी ने कहा, ‘भाजपा के साथ हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन इस चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जीत हुई है. आज जनादेश का दिन है, देश की जनता ने तय किया है कि नरेंद्र मोदी फिर पीएम बनेंगे. इसकी हम उन्हें बधाई देते हैं.’

Congress President Rahul Gandhi: Frankly, today is the not the day to discuss what I think went wrong because people of India have clearly decided that Narendra Modi is going to be their Prime Minister and as an Indian I respect that. #ElectionResults2019 pic.twitter.com/j1hRZSabYM

